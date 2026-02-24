Periodista Ramón Centeno denunció que obstáculos judiciales le impiden operarse 

A través de las redes sociales, el periodista Ramón Centeno, excarcelado el pasado 14 de enero tras cuatro años de reclusión, denunció que el Tribunal 11 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas obstaculiza una intervención quirúrgica para volver a caminar solicitando una nueva evaluación forense.

“El día viernes se me informó que me debía hacer otro informe forense y que en las próximas me iban a llamar para hacerlo, eso significa que no podré operarme el jueves como lo tenía previsto. Pónganse la mano en el corazón hasta cuando me mantienen en esta situación tan difícil, tan compleja, yo quiero volver a caminar. Sigo apostando por la reconciliación, pero una con justicia y memoria”, dijo Centeno.

El profesional de la comunicación fue detenido el pasado 2 de febrero de 2022 luego de realizar una entrevista en el Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Estuvo preso por cuatro años, acusado de tráfico de influencias, usurpación de funciones y asociación, junto con Gabriel Enrique Zambrano Guerra.

Poco antes de su detención, Centeno sufrió un accidente automovilístico que le provocó fracturas en el fémur y la cadera. 72 horas después de su ingreso en prisión, una caída causada por un custodio agravó sus lesiones y desencadenó una infección en la herida.

Pese a los informes médicos que insistían en la necesidad de hospitalización urgente, a Centeno nunca se le ofreció una medida humanitaria y cuando era trasladado a centros asistenciales lo hacía esposado.

De acuerdo a una evaluación médica hecha en la Universidad Central de Venezuela (UCV), el periodista padece una infección por reducción abierta e interna con placas de compresión dinámica por fractura de tercio proximal del fémur derecho.

A raíz de la postración en cama y silla de ruedas, Centeno desarrolló hipertensión arterial, trastorno psicótico, insomnio moderado, cefalea, náuseas, fotofobia, alucinaciones, diarrea y pérdida del apetito.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.