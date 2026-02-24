Arreaza: justicia militar anunciará medidas

El presidente de la comisión parlamentaria para el cumplimiento de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, dijo este martes en un programa de radio que la justicia militar está evaluando el caso de algunos de sus miembros encarcelados por motivos políticos.

“La Justicia militar está trabajando y va a anunciar sus medidas. La FANB está haciendo su revisión”, dijo el ex vicepresidente de la República, quien no se refirió al involucramiento del Ministerio Público en los casos donde estén implicados militares.

#24Feb || Diputado Jorge Arreaza indico que desde la puesta en marcha de la Comisión Especial (19Feb) se han recibido 4 mil 203 solicitudes para optar al beneficio de la Amnistía, de los cuales 3 mil 052 casos ya cuentan con libertad plena. pic.twitter.com/XGOeo5WdCm — Asamblea Nacional 🇻🇪 (@Asamblea_Ven) February 24, 2026

Arreaza dijo que la amnistía no estaba contemplada para policías y funcionarios policiales condenados por las “guarimbas”.

“Falta mucha tela por cortar. La ley no lo puede cubrir todo. Sí cubre a las personas que están fuera del país”.

Organizaciones civiles y familiares de presos políticos se han quejado que la ley contempla apenas 13 hechos ocurridos en 13 años distintos y no cubre todo el período planteado desde 1999 hasta 202, lo que excluye a varias víctimas, entre ellos militares.

“Falta mucho en el sentido de evaluar situaciones judiciales. Por ahí escuché a Yon Goicoechea que quiere aplicar, reconociendo algunos errores y señalando que va a activar a su apoderado. Ojalá regresen los que aman a su país y quieren hacer política”, indicó el diputado.

Arreaza reconoció que la Ley del Odio se ha aplicado en algunos casos de mala manera.

“No hay derecho a revisar el teléfono en una alcabala”, subrayó el diputado de la Asamblea Nacional.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.