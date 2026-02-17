Diáspora venezolana: protagonista del nuevo récord demográfico en España

España está a punto de alcanzar los 50 millones de habitantes, y en ese crecimiento histórico la comunidad venezolana juega un papel determinante. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el país cerró 2025 con 49,57 millones de residentes, tras sumar más de 81.500 personas en el último trimestre.

Detrás de este aumento no hay un repunte de la natalidad —que continúa en descenso— sino un fenómeno migratorio sostenido en el tiempo. Y dentro de ese movimiento, los venezolanos se han consolidado como uno de los grupos más influyentes en la transformación demográfica española.

Durante el último trimestre de 2025, más de 27.000 ciudadanos venezolanos llegaron a España, convirtiéndose en la segunda nacionalidad con mayor flujo migratorio, solo por detrás de los colombianos (36.600 llegadas). Este dato confirma una tendencia que se ha intensificado en los últimos años y que sitúa a la diáspora venezolana como uno de los pilares del crecimiento poblacional del país europeo.

Por primera vez en la historia, España supera los 10 millones de habitantes nacidos en el extranjero, lo que significa que uno de cada cinco residentes no nació en territorio español. Dentro de esta cifra, los venezolanos representan una comunidad cada vez más numerosa, con un proceso de integración que se refleja también en el acceso a la nacionalidad española, gracias a los vínculos históricos y culturales entre ambos países.

El crecimiento de la población extranjera —que ya supera los 7,2 millones de personas con nacionalidad no española— contrasta con el descenso de la población nacida en España. Este desequilibrio convierte a la migración, y particularmente a la venezolana, en un factor estructural para el sostenimiento demográfico, económico y social del Estado.

En menos de dos décadas, el número de residentes nacidos fuera de España se ha duplicado. Y en ese proceso, la presencia venezolana no solo ha aumentado en términos cuantitativos, sino que ha ganado peso en sectores clave como el emprendimiento, los servicios profesionales y el mercado laboral cualificado.