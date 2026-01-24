Rodríguez asegura 626 excarcelaciones mientras Saab tilda de “guerra sucia” críticas por la lentitud del proceso

Este viernes 23 de enero, la vicepresidenta con el aval de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez aseguró que se han producido 626 excarcelaciones “de personas privadas de libertad” desde que se anunció el proceso, y solicitará a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sus buenos oficios para que verifique las listas.

“Al día de hoy ya han sido excarceladas 626 personas privadas de libertad”, dijo Rodríguez durante la instalación del “programa para la convivencia y la paz”, en el Palacio de Miraflores junto a actores del chavismo, el expresidente de la Cruz Roja, Ricardo Cussano, y la analista política Indira Urbaneja.

Informó que el día lunes 26 tiene previsto sostener una conversación telefónica con el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Volker Türk. Indicó que en esa comunicación, le solicitará que a través de su oficina “se verifiquen las cifras de excarcelados” en Venezuela.

Tras los anuncios de “un gran número” de excarcelaciones el pasado 8 de enero, la organización Justicia, Encuentro y Perdón señaló que entre ese jueves y el 21 de enero han logrado verificar a 167 personas excarceladas. En tanto, el Foro Penal Venezolano ha reportado 154 personas liberadas bajo medidas cautelares restrictivas hasta el 22 de enero.

Según la funcionaria, “hay sectores antipolíticos que no han entendido el momento. Hay sectores que persisten en manipular y maniobrar con cifras, a través de la mentira, de la falsaria”. Asimismo, dijo que es necesario parar las “mentiras” por parte de sectores opositores, a quienes llamó “extremistas”.

“Debe haber responsabilidad en el ejercicio de la política. Basta de mentirle a nuestros pueblo a través de las redes sociales, los algoritmos, que lo que buscan es vender muerte, violencia… Que queden aislados esos sectores de la antipolítica que han llevado al extremismo a aplaudir agresiones externas, de aplaudir sanciones, de aplaudir invasiones sobre Venezuela”, sentenció.

“Guerra sucia”

Por su parte, el fiscal general impuesto por la Constituyente de 2017 y ratificado por la AN de corte oficialista, Tarek William Saab, desmintió el jueves que haya lentitud en el proceso de excarcelaciones de presos políticos que, aseguró, empezó el 24 de diciembre pasado y se ha mantenido durante este mes de enero para concretar “más” de 400 medidas.

“Desmiento cualquier campaña contraria a esta acción del Estado venezolano, vinculante a las excarcelaciones, que repito, las ha solicitado el Ministerio Público, las han acordado los tribunales y se han librado las boletas respectivas de excarcelación para finalmente dejar en libertad a quienes así corresponde”, señaló Saab en un acto del Ministerio Público.

El fiscal indicó que estas más de 400 medidas se “han consumado” como consta en las actas de la Fiscalía, de los tribunales y de los expedientes de cada caso, según dijo.

“Entonces decir que eso no ha ocurrido forma parte de esta guerra sucia contra la democracia”, agregó.

Familiares de presos políticos han reclamado a las autoridades claridad y celeridad en el proceso de excarcelaciones, anunciado el pasado 8 de enero por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Las familias se mantienen en vigilia desde hace 15 días frente a diversos centros de reclusión del país para exigir la liberación plena e inmediata de todos los presos políticos que, según cifras del Foro Penal, son alrededor de 780.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.



*Con información de TalCual