“Ni Rotunda, ni Helicoide”: Con exigencias de libertad y transición “real” conmemoran el #23Ene en Venezuela

Este lunes 23 de enero, estudiantes universitarios exigieron la libertad de todos los presos políticos a propósito de que hoy se cumplen 68 años de la caída de Marcos Pérez Jiménez, fecha emblemática para la democracia venezolana.

Con pancartas gigantes y consignas, los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad Simón Bolívar (USB) y la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) recordaron que “el espíritu de libertad sigue vivo en la universidad”.

#AlMomento | Hoy #23 Enero Estudiantes de la UCV despliegan pancarta desde el edificio sede de la FaCES exigiendo la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela pic.twitter.com/dBsDJ4YW55 — Viva la UCV (@VivaLaUCV) January 23, 2026

Los estudiantes de la UCV desplegaron una pancarta en el edificio sede de la FACES exigiendo la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela. Además protestaron en la autopista Francisco Fajardo frente al mural de Zapata en Caracas.

Miguel Ángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, indicó que el proceso de reconciliación anunciado por Delcy Rodríguez “solo es viable si son atendidas las demandas de la ciudadanía“.

Miguel Ángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, lee la proclama unitaria en defensa de la democracia y contra el autoritarismo, en el marco del 68° aniversario del 23 de Enero de 1958 pic.twitter.com/7gyra5RVfi — PROVEA (@_Provea) January 23, 2026

“Ni Rotunda, ni Guasina, ni Helicoide. Libertad para todos los presos políticos”, estudiantes de la Ucab pidieron que se cierren todos los centros de tortura.

"Ni Rotunda, ni Guasina, ni Helicoide".



La UCAB amanece este 23 de enero, al cumplirse 68 años de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, con pancarta exigiendo libertad para todos los presos políticos.#CierrenTODOSLosCentrosDeTortura pic.twitter.com/Awh7MHPxFB — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) January 23, 2026

Por su parte, los estudiantes de la USB recordaron que “ayer fue 1958, hoy 2026. El espíritu de libertad sigue vivo en la universidad”.

El espíritu de libertad

sigue vivo en la universidad



se lee en la USB este 23 de enero pic.twitter.com/1kU5CSgnzc — LA TV CALLE (@LaTvCalle) January 23, 2026

Políticos reaccionan

El líder de posición, Edmundo González Urrutia, expresó a través de su cuenta en X que a 68 años del 23 de enero, Venezuela dio una lección histórica de democracia.

“Las democracias se construyen cuando confluyen organización, presión social y la decisión colectiva de no normalizar el autoritarismo”.

¡68 años del 23 de enero! Un gran momento para los venezolanos. Yo era un niño, pero esos hechos no se olvidan.



La historia real empieza antes, cuando el poder comienza a perder cohesión y la sociedad empieza a recuperar la voz.



A finales de 1957 el régimen ya estaba quebrado,… pic.twitter.com/yPxgiSlFfe — Edmundo González (@EdmundoGU) January 23, 2026

Por su parte, el ex alcalde de Caracas, Antonio Ledezma expresó que el 23 de enero no es una fecha del pasado, es el espejo donde Venezuela debe mirarse hoy.

“En este 2026, nos recuerda que la libertad nace de la unión indisoluble entre un pueblo civil y militares constitucionalistas. #VenezuelaLibre De las sombras de Pérez Jiménez a la resistencia actual, la historia se repite. Hoy, más del 90% de los venezolanos anhela un cambio profundo. La ruta es clara: el coraje y la legitimidad liderada por María Corina Machado y Edmundo González”, se lee en el post.

El 23 de enero no es una fecha del pasado, es el espejo donde Venezuela debe mirarse hoy. En este 2026, nos recuerda que la libertad nace de la unión indisoluble entre un pueblo civil y militares constitucionalistas. #VenezuelaLibre

De las sombras de Pérez Jiménez a la… pic.twitter.com/nP8mru0R3U — Antonio Ledezma (@alcaldeledezma) January 23, 2026

La Presidenta del Partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solorzano, recordó que a 68 años del derrocamiento de Marcos Pérez Jimenez “Venezuela aún lucha por recuperar la democracia y, al mismo tiempo, por avanzar hacia una transición real” y enfatizó que el camino no puede construirse mientras existan presos políticos.

“Recordar esta fecha obliga a asumir una verdad esencial: no hay democracia posible sin libertad, ni transición creíble mientras persistan la prisión y la persecución política”, posteó Solorzano.

#23Enero Hoy, cuando se conmemora el Día de la Democracia en Venezuela, nuestra nación sigue en su búsqueda.



Venezuela aún lucha por recuperar la democracia y, al mismo tiempo, por avanzar hacia una transición real. Ese camino no puede construirse mientras existan presos… pic.twitter.com/m0NaWYozWv — Delsa Solorzano (@delsasolorzano) January 23, 2026

ONG también se sumaron

Distintas Organizaciones no Gubernamentales se unieron a la exigencia de libertad para todos los presos por motivos políticos que, según cifras del Foro Penal, aún permanecen detenidas más de 700 personas.

El Laboratorio de Paz reiteró que “las lecciones del 23 de Enero nos recuerdan que sin protagonismo ciudadano, no hay transición legítima ni duradera”.

Las lecciones del 23 de Enero nos recuerdan que sin protagonismo ciudadano, no hay transición legítima ni duradera pic.twitter.com/IT77HKNwWF — LabPazVe (@LabPazVe) January 23, 2026

Asimismo, la ONG Sin Mordaza publicó en su cuenta en X que las pancartas que desplegaron los estudiantes universitarios de 11 casas de estudios “es un acto de valentía que rompe el cerco de censura y pone la mirada del mundo sobre la crisis de DD.HH. en el país”.

#AlertaSinMordaza 🚨Este #23Ene, estudiantes de 11 universidades de Venezuela desplegaron pancartas exigiendo la libertad de todos los presos políticos.

Este es un acto de valentía que rompe el cerco de censura y pone la mirada del mundo sobre la crisis de DD.HH. en el país. pic.twitter.com/Y9EsBoGkxh — Un Mundo Sin Mordaza (@Sinmordaza) January 23, 2026

El Señor del Papagayo, conocido por los mensajes que difunde en su tradicional papagayo, también se sumó a la jornada con un llamado a la libertad de los presos políticos en Venezuela.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

