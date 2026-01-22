PERFIL | Laura Dogu, la diplomática estadounidense que encabeza la nueva misión en Venezuela

La agencia de noticias AFP informó que Estados Unidos designó a Laura Dogu como nueva jefa de su misión diplomática en Venezuela.

A través de su cuenta en X, la AFP indicó que una fuente diplomática aseguró que la designación ocurre en un proceso para “restablecer sus maltrechas relaciones tras la extracción de Nicolás Maduro” el pasado 3 de enero.

La designación se enmarca en el proceso de colaboración entre la administración de Donald Trump y la encargada de la Presidencia, Delcy Rodríguez.

Se espera la reapertura total de la embajada embajada en Caracas y la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos países, las cuales eran nulas desde 2019.

Estados Unidos designa a Laura Dogu como nueva jefa de su misión diplomática en Venezuela, en un proceso para restablecer sus maltrechas relaciones tras la caída del derrocado presidente Nicolás Maduro, revela a la #AFP una fuente diplomática pic.twitter.com/nFuSAfm7lY — Agence France-Presse (@AFPespanol) January 22, 2026

¿Quién es Laura Dogu?

Laura Farnsworth Dogu, es oriunda de Texas. Es administradora y diplomática de carrera del Servicio Exterior de Estados Unidos con más de tres décadas de experiencia en América Latina y regiones de alta complejidad política.

Inició en el Servicio Exterior en 1991 como oficial consular en El Salvador. La diplomática fue embajadora en Nicaragua (2015-2018) y Honduras (2022-2025).

Se desempeñó como Ministra Consejera en la Embajada de EE. UU. en la Ciudad de México (2012 a 2015. Otras asignaciones en el extranjero incluyen el Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez (México). Sus misiones en el exterior incluyen Turquía, Egipto.

Fungió como Asesora de Política Exterior del Jefe del Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos y en el Buró Federal de Investigaciones como Subdirectora de la Célula de Fusión para la Recuperación de Rehenes.

Su trayectoria en entornos políticos complejos la hace idónea para restablecer lazos diplomáticos post-Maduro, pues se ha posicionado como una especialista en temas de seguridad, migración, gobernabilidad y cooperación bilateral.

Otros Datos

Ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos dos Premios Presidenciales al Mérito (2008 y 2023), el Premio Barbara M. Watson a la Excelencia Consular (2006) y el Premio James A. Baker III al Ministro Consejero Destacado (2013). La Embajadora Dogu habla español, turco y árabe, y es madre de dos hijos adultos.

Habla español, turco y árabe.

Dogu también es escritora. Junto con Taylor Larimore, Mel Lindauer y Richard Ferri, es coautora de The Bogleheads Guide to Retirement Planning.



*Con información de El Tiempo.com, AP y AFP