Hija de EGU denunció que fue víctima de extorsión en sedes diplomáticas, del arzobispado y de ONG

A través de un comunicado en la red social X, Mariana González, hija del diplomático y excandidato presidencial, Edmundo González Urrutia, denunció que fue víctima de extorsión en sedes de embajadas, del arzobispado y de organizaciones no gubernamentales que afirman defender los derechos humanos.

González, cuyo esposo Rafael Tudares se encuentra privado de libertad, afirmó que en los tres espacios hubo testigos presenciales que presenciaron la coacción a la que fue sometida.

“Se me indicó directamente que para que Rafael pudiera recuperar su libertad y volver a su hogar, yo debía obligar a mi padre a renunciar a su lucha y a su causa”, escribió González.

La hija del político exiliado en España sentenció que los espacios diplomáticos e institucionales deberían ser neutrales y protectores de derechos de la sociedad civil.

“Eso configura un patrón de persecución contra una familia civil, utilizando la privación de libertad como mecanismo de presión política y personal”.

González de Tudares aseguró que nunca se le permitió ver el expediente por el cual su cónyuge fue condenado a 30 años de prisión y le fue prohibido nombrar a una defensa privada.

“Rafael sí tuvo acceso al expediente en su única y sumaria audiencia de juicio. Rafael (quien es abogado) pudo revisar íntegramente su propio expediente y constatar que no había pruebas en su contra y eso es lo que más indignado lo tiene”.

González calificó el expediente como un fraude a la justicia y a los derechos humanos.

Aseguró que el caso carece de testigos, evidencias y hechos demostrables que constituyan delitos.

En este comunicado público, mi hija Mariana denuncia tres episodios de extorsión, en los que la detención de Rafael fue utilizada deliberadamente como instrumento de presión para forzar decisiones políticas.



La gravedad de estos hechos y de todo el vicio “jurídico” exige… https://t.co/ViIbrBnOMq — Edmundo González (@EdmundoGU) January 20, 2026

“Ser yerno de Edmundo González no es delito, nada de esto que he sufrido es justicia, todo es arbitrariedad. Queremos pasar esta página y duro vía crucis que hemos vivido para seguir con nuestras vidas. De nuestra parte no tenemos ni albergamos sentimientos de venganza. Solo queremos que se haga justicia y se libere a Rafael”.

Luego de más de un año de su detención y desaparición forzada, González pudo ver a su esposo el pasado fin de semana en la cárcel del Rodeo I, ubicada en el estado Miranda.

Deterioro físico y emocional

González dijo que apenas el 15 de este mes, autoridades confirmaron que efectivamente se encontraba allí y pudo constatar el estado en el que se encuentra.

“Fue un momento muy duro, charlamos durante 25 minutos a través de un vidrio blindado. Vi a Rafael bastante afectado física y emocionalmente. Basta ya de ensañamiento contra él”, escribió González en su cuenta de X.

Tudares fue detenido el pasado 7 de enero de 2025, tres días antes de la investidura del hoy preso en Estados Unidos, Nicolás Maduro. Ese mismo día fueron aprehendidos el director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa y el excandidato presidencial, Enrique Márquez, quienes ya fueron excarcelados.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.