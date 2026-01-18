AP: Delcy Rodríguez ha sido objeto de estudio de la DEA por años 

De acuerdo a la agencia Associated Press, documentos internos de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) arrojaron que Delcy Rodríguez ha estado en el radar de esa agencia durante varios años.

Según los expedientes, en 2022 Rodríguez fue clasificada como un objetivo prioritario, una categoría reservada para personas consideradas con un impacto significativo en el tráfico de drogas.

AP tuvo acceso a registros y consultó a más de media docena de actuales y exfuncionarios de seguridad estadounidenses.

Desde al menos 2018, la agencia antidrogas elaboró un expediente de inteligencia sobre Rodríguez, en el que se registran presuntas vinculaciones con tráfico de drogas, contrabando de oro y lavado de dinero.

Los registros vinculan a Rodríguez con Alex Saab, el empresario colombiano cercano a Nicolás Maduro, arrestado en 2020 por cargos de lavado de dinero y posteriormente indultado en 2023 en un intercambio de prisioneros.

Según AP, Rodríguez aparece en casi una docena de investigaciones de la DEA, con participación de oficinas en Paraguay, Ecuador y varias ciudades de Estados Unidos, entre ellas Phoenix y Nueva York.

“Que alguien sea un objetivo prioritario no es lo mismo que tener evidencia que sustente una acusación formal”, dijo a AP Kurt Lunkenheimer, exfiscal federal en Miami con experiencia en casos vinculados a Venezuela.

Rodríguez fue sancionada por Estados Unidos en 2018 y también por la Unión Europea. Las medidas se centraron en su papel político y en su responsabilidad en el debilitamiento de la democracia venezolana, no en acusaciones penales por corrupción o narcotráfico.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.