Venezuela excarcela a un checo, tres alemanes y otros extranjeros detenidos

Este viernes, 16 de enero, el ministro de Asuntos Exteriores de República Checa, Petr Macinka, informó que el ciudadano checo Jan Darmovzal, quien se encontraba encarcelado en Venezuela, ha sido liberado junto a otros presos extranjeros de seis países.

“Tras varias semanas de intensas negociaciones, hemos logrado la liberación de Jan Darmovzal de la prisión en Venezuela”, anunció Macinka.

El ministro de Relaciones Exteriores explicó que Darmovzal fue excarcelado alrededor de las 4:00 a.m. (hora de Praga) junto con un grupo de prisioneros de Irlanda, Rumania, Alemania, Albania, Ucrania y Países Bajos.

Según Macinka, Darmovzal se encuentra ahora en Caracas en buen estado, al tiempo que agradeció a los diplomáticos checos que contribuyeron a su liberación.

“La liberación de Jan Darmovzal, que permaneció injustificadamente recluido en duras condiciones en una prisión venezolana durante casi año y medio, es una gran noticia que esperábamos desde hacía mucho tiempo… Quisiera agradecer a todos por ayudarnos a concluir con éxito este complejo caso. Le deseo a Jan un feliz regreso a casa y un pronto reencuentro con su familia”, escribió desde Ucrania el presidente checo, Petr Pavel, donde se encuentra de visita oficial.

El ‌checo fue detenido en 2024, cuando las autoridades venezolanas le acusaron de planear participar ‌en una conspiración para asesinar a Nicolás Maduro. El ministro de Interior, Diosdado Cabello, lo calificó de “mercenario de la CIA” y fue acusado de terrorismo.

Tres alemanes liberados

Alemania confirmó la mañana de este viernes la liberación de tres de sus ciudadanos que habían sido detenidos en Venezuela acusados de cargos de terrorismo y conspiración.

“Me alivia que tres ciudadanos alemanes fueran liberados anoche de su detención en Venezuela. Este es un paso en la dirección correcta y un gesto hacia unas relaciones más constructivas”, expresó el ministro de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, en su cuenta en X.

Las autoridades alemanas no han revelado aún las identidades de los liberados, el sitio donde se encontraban recluidos ni las condiciones en las que se produjo la excarcelación. Desde el pasado 8 de enero, las autoridades venezolanas informaron sobre «un gran número» de excarcelaciones como un “gesto unilateral”, en medio de conversaciones y acuerdos con Estados Unidos.

Las autoridades alemanas no han revelado aún las identidades de los liberados, el sitio donde se encontraban recluidos ni las condiciones en las que se produjo la excarcelación.

Ich bin erleichtert, dass gestern Abend drei deutsche Staatsangehörige in Venezuela aus der Haft entlassen wurden. Dies ist ein Schritt in die richtige Richtung und eine Geste hin zu konstruktiveren Beziehungen. — Johann Wadephul (@AussenMinDE) January 16, 2026

*Con información de TC y Reuters

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

