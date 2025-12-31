María Corina y Edmundo González: 2026 será el año de la consolidación de la Libertad

Los líderes de oposición, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia enviaron un mensaje a pocas horas de finalizar el año 2025.

A través de X, ambos líderes aseguraron que 2026 marcará “la consolidación de la voluntad de una nación”, tras un 2025 que describieron como un punto de quiebre en la historia política reciente de Venezuela.

Los dirigentes venezolanos calificaron al año 2025 como un período “decisivo”, marcado por dificultades, pero también por avances que, según afirmaron, acercan al país a un cambio político. “Ha sido un año que ha marcado un antes y un después”, señalaron, destacando que la lucha por la reunificación de las familias venezolanas y la recuperación institucional ha sido “larga, difícil y exigente”.

El 2026 será el año de la consolidación de la Libertad de nuestra nación.



Nuestro mensaje de fin de año para todos los venezolanos:@EdmundoGU pic.twitter.com/7VFlNVtEd1 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 31, 2025

Machado y González insistieron en que existe un “camino posible, realista y democrático” para la reconstrucción del país, un proceso que —según dijeron— requiere “orden, constancia y compromiso colectivo”.

En su mensaje, agradecieron el esfuerzo de los venezolanos dentro y fuera del país, así como el respaldo de aliados internacionales. “Este año hemos dado pasos decisivos”, afirmaron, al tiempo que destacaron que la sociedad venezolana está “más consciente de su fuerza, más unida en lo esencial y más clara sobre lo que no está dispuesta a aceptar nunca más”.

Los dirigentes sostuvieron que el nombre de Venezuela “significa nobleza, coraje y amor por la libertad” ante la comunidad internacional, y reiteraron que la voluntad popular ya está expresada. “Cuando una nación decide avanzar, no hay marcha atrás”, afirmaron.

De cara al nuevo año, aseguraron que el país transita un camino “firme” que exige paciencia y confianza mutua. “Venezuela va a cambiar y lo va a hacer bien”, expresaron, enviando un mensaje a quienes se encuentran fuera del país: “Nos vemos todos pronto en nuestra tierra”.

El mensaje cerró con una afirmación que resume su expectativa para el nuevo ciclo político: “El 2026 será el año de la consolidación de la Libertad”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

