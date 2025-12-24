Unión y Cambio pidió libertad para todos los presos políticos en Navidad 

El partido Unión y Cambio exigió la liberación masiva e inmediata de todos los presos políticos en el país con motivo de la Navidad.

El diputado electo Tomás Guanipa denunció que las cárceles venezolanas están llenas de personas que no han cometido ningún tipo de delito y que han sido reprimidas y encerradas solo por el hecho de pensar distinto.

“Todos hemos sufrido lo que ha significado la persecución que hemos vivido a partir del 28 de julio del año 2024”, dijo Guanipa en el marco de una rueda de prensa.

Guanipa expresó que todas las personas privadas de libertad por razones políticas deberían estar libres para poder pasar la Navidad con su familia.

“Queremos solidarizarnos con todos los familiares de los presos políticos, hemos vivido en carne propia esa situación”, aseguró Guanipa, cuyos hermanos Pedro y Juan Pablo Guanipa, se encuentran actualmente detenidos.

A propósito de la Navidad, Carmen Mendoza, madre de Kevin Pérez Mendoza, pidió su liberación en un video difundido en redes sociales.

“Les pido una medida humanitaria para que este par de viejos no pasen otra Navidad en soledad”, dijo la madre del detenido el 30 de julio de 2024, dos días después de las elecciones presidenciales.

Pérez Mendoza fue acusado de terrorismo y, según su madre, su salud se encuentra deteriorada.

De acuerdo al más reciente boletín de la ONG Foro Penal difundido el pasado sábado 20 de diciembre, en Venezuela hay 902 presos políticos, de los cuales 86 tienen otra ciudadanía o doble nacionalidad, y cuatro son adolescentes.

La mayoría de los presos políticos fueron detenidos después de las presidenciales de 2024, en las que el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, declaró como ganador a Nicolás Maduro sin mostrar actas detalladas ni resultados desagregados en su página web.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.