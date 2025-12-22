Madre de Juan Pablo Pernalete requiere ayuda para ser operada 

Elvira Pernalete, madre de Juan Pablo Pernalete, asesinado en el marco de las protestas antigubernamentales de 2017, fue diagnosticada con una lesión tumoral en la mama izquierda y requiere de una intervención quirúrgica urgente.

Pernalete, quien se ha dedicado a la búsqueda de justicia para su hijo, amerita una mastectomía parcial con biopsia perioperatoria.

“Hacemos un llamado solidario para apoyar a Elvira en este momento tan delicado, de manera que pueda acceder a tiempo al tratamiento médico que necesita y continuar, con vida y dignidad, su labor incansable en defensa de la verdad, la justicia y la memoria de las víctimas”, indicaron familiares y amigos en un comunicado donde piden donaciones económicas.

Según recomendaciones médicas, la intervención es necesaria para proteger su vida y evitar complicaciones mayores de salud por lo que debe efectuarse lo antes posible.

Desde hace 8 años, Elvira lucha por lograr justicia para las víctimas de las protestas antigubernamentales de 2017, en las que murió su hijo Juan Pablo luego de recibir el impacto directo de una bomba lacrimógena disparada por un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Las Mercedes, Caracas.

A raíz de la muerte de Pernalete, la entonces Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, abrió una investigación donde vinculó a efectivos militares en abusos y presuntos crímenes de lesa humanidad.

Para hacer donaciones, las personas interesadas pueden transferir a la cuenta de Zelle: Jose Pernalete / jpernaletel01@gmail.com.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.