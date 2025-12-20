Barreras legales mantienen a la migración venezolana en la precariedad

El informe regional “Análisis de la Contribución Fiscal y Económica de la Migración Venezolana”, elaborado por Equilibrium BDC y la OIM (Organización Internacional para las Migraciones), revela que el éxito económico de la integración no depende solo de la voluntad del migrante, sino de la demolición de un complejo sistema de barreras legales, sociales y económicas.

El estudio se llevó a cabo en ocho países: Aruba, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú, República Dominicana, donde viven 5,7 millones de venezolanos.

Aunque el informe documenta que los venezolanos generan empleo, pagan impuestos y dinamizan economías locales, también advierte que su potencial de contribución está severamente limitado por obstáculos estructurales persistentes en los países de destino.

Estas barreras no solo afectan la calidad de vida de la población migrante, sino que reducen los beneficios económicos que podrían obtener los propios Estados receptores.

A pesar de ser una población mayoritariamente joven y calificada, el 80% trabaja en el sector informal, lo que limita drásticamente su acceso a derechos básicos y seguridad social.

Violencia y Explotación

Uno de los puntos más críticos del informe es la identificación de riesgos severos contra la integridad humana.

El estudio califica la ruta por el Tapón del Darién como la más peligrosa y transitada del continente, donde los venezolanos enfrentan “condiciones de altísimo riesgo, violencia y explotación”.

El informe advierte que las “narrativas desfavorecedoras transmitidas de manera mediática” han alimentado prejuicios que dificultan la cohesión social.

La trampa de la regularización

De acuerdo al estudio la regularización es necesaria, pero no es una solución mágica si no viene acompañada de facilidades económicas.

En países como Panamá, los altos costos del proceso de regularización migratoria son un obstáculo mayor; el informe sugiere que bajarlos podría expandir el acceso y generar 283 millones de dólares adicionales en ingresos fiscales.

“Para regularizarse en otro país se necesitan entre 3000 y 4000 dólares, entonces las personas optan por regularizar a un solo miembro de la familia”, dijo Julio Croci, oficial regional de política y enlace de la (OIM).

La homologación de títulos académicos y el reconocimiento de competencias siguen siendo desafíos críticos, según el informe.

De acuerdo a la publicación, los profesionales universitarios terminan en subempleos debido a las limitaciones en la validación de documentos.

Aunque muchos han logrado abrir cuentas en bancos, el acceso a créditos o productos financieros complejos sigue siendo restringido, lo que asfixia el ahorro y el crecimiento de emprendimientos.

Enfoque de género

Las mujeres venezolanas, que para 2020 ya representaban casi el 50% del flujo migratorio, enfrentan barreras específicas.

El informe subraya desafíos como la precariedad laboral y la doble carga de trabajo.

Casi la mitad de las mujeres trabaja en sectores de baja productividad como el comercio y el trabajo doméstico, lo que las sitúa en una posición de mayor vulnerabilidad económica frente a sus pares masculinos y a la población local.

Ante la falta de empleo formal, el autoempleo es su principal vía de inserción, apoyado por programas internacionales como “IMESUN” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Frecuentemente sin redes de apoyo, deben equilibrar la generación de ingresos con las responsabilidades familiares.

El muro de Trump

En lo que respecta a la situación de los migrantes venezolanos en 2025, las medidas adoptadas por Estados Unidos han causado preocupación.

Y es que desde su llegada al poder en enero de este año, el presidente ese país, Donald Trump, se ha dedicado a perseguir a los migrantes que considera no cumplen los estándares para estar en EEUU.

Fue así como el mismo día de la toma de posesión, eliminó la aplicación CBP One, que permitía a migrantes terrestres programar una cita con un oficial de asilo.

También desechó el Parole Humanitario, con el cual el migrante podía llegar legalmente a un aeropuerto en los Estados Unidos, siempre y cuando contara con un sponsor.

Además, promovió la remoción del Estatus de Protección Temporal (TPS) y redadas de ICE (Servicio de Migracion y Control de Aduanas) en varias ciudades del país.

Trump también envió a un contingente de venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, supuestos miembros del Tren de Aragua, sin pruebas, juicios, legitimo derecho a la defensa y contacto con sus familiares.

Aunado a eso, a partir de agosto, emprendió una ofensiva en el Caribe y el Océano Pacifico para hundir a embarcaciones que supuestamente transportaba droga hacia los Estados Unidos. El resultado ha sido al menos 20 lanchas hundidas y más de 80 personas muertas.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.