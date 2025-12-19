Designan a dos nuevos miembros para Misión de la ONU en Venezuela

El presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Jürg Lauber, anunció este jueves, 18 de diciembre, el nombramiento de Alex Neve (Canadá) y María Eloísa Quintero (Argentina/México) como nuevos miembros de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, quienes reemplazan a Francisco Cox y Patricia Tappatá y se integran al panel que continúa siendo presidido por Marta Valiñas de Portugal.

Alex Neve es un destacado abogado y profesor de derecho internacional de los derechos humanos en las universidades de Ottawa y Dalhousie. Entre 2000 y 2020, se desempeñó como Secretario General de Amnistía Internacional Canadá y ha participado en más de 40 misiones de investigación a nivel global. Es Oficial de la Orden de Canadá y posee una vasta experiencia en temas de refugio y justicia internacional.

Por su parte, María Eloísa Quintero es doctora en Derecho con más de 25 años de experiencia en la investigación de casos complejos en América Latina. Destaca su labor como Jefa del Departamento de Investigación y Litigios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), donde lideró más de 60 investigaciones penales contra redes ilícitas y altos funcionarios. Es experta en el análisis de desapariciones forzadas, corrupción y violaciones graves de derechos humanos.

La ONG Provea calificó esta designación como un paso fundamental en un contexto crítico para el país. Según la organización, la incorporación de estos perfiles con experiencia en redes de poder y justicia internacional “fortalecen el escrutinio internacional y envían un mensaje claro: las violaciones de DDHH no se borran, se documentan y se sigue el camino hacia la justicia”.

Además, la organización enfatizó que el nombramiento ocurre en un “momento clave”, ya que la Misión advirtió en septiembre de 2025 que la persecución política se ha intensificado tras las elecciones del 28 de julio de 2024, con un aumento de los ataques contra defensores de derechos humanos durante 2025. Para la ONG, la Misión sigue siendo una herramienta vital contra la impunidad para las víctimas y sus familias.

Salida de los miembros anteriores

La llegada de Neve y Quintero se produce tras la vacante dejada por Francisco Cox Vial (Chile) y Patricia Tappatá Valdez (Argentina), quienes finalizaron sus funciones como miembros de la Misión de la ONU el 31 de octubre de 2025.

Cox Vial presentó su renuncia citando compromisos profesionales y la convicción de haber cumplido su ciclo tras haber estado en la Misión desde su creación en 2019. Por su parte, Tappatá expresó su preocupación por “limitaciones recientemente anunciadas” y recortes de financiamiento que, según indicó, agregaban precariedad al trabajo especializado del equipo. Tras estas salidas y antes de los nuevos nombramientos, la Misión había quedado reducida temporalmente a un solo miembro.

Actualmente, la Misión tiene su mandato prorrogado por el Consejo de Derechos Humanos hasta octubre de 2026.

