Vente Venezuela expresa rechazo a operativos contra venezolanos en Perú

El partido Vente Venezuela (VV), que lidera la premio nobel de la paz 2025 María Corina Machado, manifestó su profunda preocupación y firme rechazo ante procedimientos policiales que ejecutaron en territorio peruano de forma selectiva contra ciudadanos venezolanos.

En un comunicado, el partido dijo que los operativos se caracterizaron por “requisas masivas, traslados forzosos a comisarías y exposición pública, aun cuando la gran mayoría de las personas intervenidas contaban con documentación migratoria plenamente regular”.

Mencionó directamente a un operativo realizado en las últimas horas en el que, según aseguró, unos 1.500 venezolanos fueron trasladados a dependencias policiales y sostuvo que, de acuerdo con información oficial, solo alrededor de 90 de ellos se encontraban en situación migratoria irregular

“Estos datos evidencian que la actuación policial fue desproporcionada, arbitraria y carente de razonabilidad jurídica”, agregó antes de indicar que las estadísticas oficiales del Estado peruano desmontan cualquier intento de estigmatización.

VV en Perú aseguró que existen “múltiples testimonios” de maltrato verbal y tratos humillantes, así como la exposición mediática de ciudadanos venezolanos ante medios de comunicación, “sometiéndolos al escarnio público y a la estigmatización colectiva, sin imputación de delito alguno”

Exigió, por ese motivo, “el cese inmediato de los operativos policiales discriminatorios contra ciudadanos venezolanos en situación regular” en Perú y la “revisión urgente” de los protocolos de intervención policial para garantizar el respeto al debido proceso y a los derechos humanos.

Además, sanciones administrativas para los casos comprobados de maltrato verbal, abuso de autoridad y exposición pública indebida, así como un espacio de diálogo institucional entre el Estado peruano y las organizaciones de la diáspora venezolana “para construir soluciones reales, técnicas y respetuosas”.

Con información de agencias de noticias