Nuevas rutas alternativas entre Caracas y Madrid disparan costo del pasaje aéreo

Las aerolíneas venezolanas Laser Airlines y Estelar, además de la española Plus Ultra Líneas Aéreas, han anunciado la activación de una nueva operación logística con el fin de garantizar la conectividad aérea entre Caracas y Madrid, luego de que los vuelos directos entre ambos destinos se vieran interrumpidos tras las advertencias de seguridad aérea internacional emitidas a finales de noviembre por la AESA (Agencia Española de Seguridad Aérea).

Como parte de esta solución temporal, que se aplicará hasta el 31 de diciembre, fecha límite de la última advertencia de la AESA a las aerolíneas españolas que operaban hacia Venezuela: Iberia, Air Europa y Plus Ultra; las compañías establecieron un esquema de servicio de conexión con escala que permitirá a los pasajeros completar su traslado hasta la capital española mediante una combinación operativa, que requerirá mayor tiempo y también desembolso de más dinero.

De acuerdo a lo conversado por La Hora de Venezuela con fuentes de las dos aerolíneas venezolanas, cada pasajero deberá pagar un excedente que oscila entre los $450 y $800 por pasajero, dependiendo de la aerolínea que ejecuta la operación aérea y si se viaja en clase turista o clase ejecutiva.

“Básicamente, los pasajeros deben cubrir el pasaje hasta el nuevo destino, es decir hacia Cartagena o hacia Barbados, que es una operación que no había sido previamente cuantificada en la operación aérea. Con este puente aéreo las aerolíneas de bandera española cubren un trayecto sin ingreso al espacio aéreo venezolano”, explicó un experto aeronáutico consultado por La Hora de Venezuela y quien solicitó la reserva de su identidad.

Lo que explica el experto es avalado por fuentes de la aerolínea Láser. Los viajeros que adquirieron su boleto entre Maiquetía y Madrid por Láser, que es un viaje operado por Plus Ultra, deben pagar $225 por tramo en clase turista ($450 ida y vuelta) y $350 en clase ejecutiva ($700 ida y vuelta), con una escala en el aeropuerto de Cartagena.

El tramo Caracas–Cartagena será ejecutado por la aerolínea venezolana Laser Airlines, que ya cuenta con la aprobación de las autoridades aeronáuticas colombianas, mientras que el tramo Cartagena–Madrid y Cartagena Canarias, estará a cargo de Plus Ultra.

Por su parte, Estelar también gestionó una alternativa temporal para quienes requieren viajar a España. La propuesta contempla la ruta Caracas–Barbados, que de acuerdo a fuentes extraoficiales se ejecutará en coordinación con la aerolínea Conviasa, que ya explota esa ruta, y desde Barbados la conexión hacia Madrid operada por la aerolínea Iberojet Air España, compañía que tradicionalmente cubre los vuelos de Estelar hacia ese destino.

En este caso, los pasajeros que deseen realizar el cambio antes del 31 de diciembre deberán adquirir el trayecto hasta Barbados, cuyo costo de ida y vuelta se ubica entre 500 y 800 dólares. Hasta el momento, Estelar no ha ofrecido respuesta oficial ante solicitudes de información adicionales.

Además del pago extra, los viajeros deberán adecuar su equipaje, pues los aviones que viajan a Europa siempre tienen más capacidad de carga, no así los que trasladan al viajero a Cartagena o a Barbados.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.