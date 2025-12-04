EGU rechazó sentencia contra su yerno: “Es una represalia política para afectarme”

El líder de oposición Edmundo González Urrutia rechazó la sentencia de 30 años de prisión impuesta a su yerno, Rafael Tudares Bracho, y calificó la decisión judicial como “una represalia política” dirigida en su contra.

A través de su cuenta en X, González Urrutia afirmó que la condena carece de sustento jurídico y que responde a un intento de distorsionar la voluntad expresada por los venezolanos en las elecciones del 28 de julio de 2024.

“Se trata de una decisión sin sustento constitucional, utilizada como represalia política para intentar afectarme”, aseguró el líder de oposición exiliado en España.

La arbitrariedad exhibe fragilidad. Toda decisión pública debe ajustarse a la ley, o queda fuera de la legitimidad democrática.



EGU aseguró que la actuación del sistema de justicia evidencia “arbitrariedad” y una “confusión entre poder e impunidad que tanto daño le ha hecho al país”.

“Rafael y Mariana no tienen vínculo alguno con mis responsabilidades públicas. Utilizar el sistema de justicia para castigar a terceros es una práctica que confirma la confusión entre poder e impunidad que tanto daño le ha hecho al país”, expresó.

Finalmente, ratificó su compromiso con la defensa de los derechos humanos y exigió la liberación tanto de su yerno como de todos los presos políticos y personas desaparecidas en el país. “Mi compromiso —siempre firme— es seguir trabajando por la libertad de Rafael y de quienes permanecen en situación de desaparición forzada. Esa causa no admite renuncias”, concluyó.



Violación al debido proceso

Mariana González, esposa de Rafael Tudares confirmó a través de un comunicado difundido en X, que su esposo, quien lleva 11 meses detenido, habría sido condenado a 30 años de prisión.

“Las autoridades me informaron que la injusta sentencia condenatoria emitida contra Rafael se habría dictado porque, supuestamente, él habría realizado hechos que habrían sido calificados como delitos de conspiración y otros delitos graves, en supuesta asociación con una persona que Rafael no conoce”, se lee en el texto.

La hija de Edmundo González reclamó que en 11 meses no ha podido ver a su esposo ni ha podido constatar su estado de salud. Además se le ha negado el derecho a la defensa privada .

Maríana González puntualizó que en el caso de su esposo se le han violado todos sus derechos humanos y garantías establecidas en los artículos 2, 7, 9 y 14 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). También se le han violado todos los derechos y garantías establecidos, entre otros, en los artículos 26, 44, 45, 49 y 257 de la Constitución.

“No me rendiré y, a pesar de las circunstancias absolutamente adversas, seguiré luchando por todas las vías humanitarias disponibles, por la vida, la libertad, la integridad personal y los derechos de mi esposo Rafael Tudares Bracho”, aseguró la hija de Edmundo González