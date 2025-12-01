CTV rechaza nueva oleada de persecución contra dirigentes sindicales

La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) rechazó este lunes, 1 de diciembre, la nueva oleada de persecución contra dirigentes sindicales.

A través de su cuenta en X, la CTV difundió un comunicado para denunciar públicamente la detención arbitraria de su secretario general, José Elías Torres, efectuada sin la existencia de una orden judicial ni de hechos que configuren violación alguna del ordenamiento jurídico venezolano.

José Torres es un dirigente sindical que coordina la representación de la CTV ante el Foro de Diálogo Social que se desarrolla en el país, instancia tripartita integrada por centrales sindicales, el sector empresarial y el gobierno nacional, con asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Denunciamos y deploramos también la detención del compañero William Lizardo, presidente de Fetraconstrucción, cuyo paradero es desconocido desde el viernes 28 de este mes”, se lee en el comunicado de la CTV.



La CTV exigió la “inmediata liberación” de su secretario general y de todos los dirigentes sindicales actualmente detenidos.

La organización recordó que la defensa legítima de los derechos laborales y sindicales, ejercida conforme a la Constitución y las leyes de la República, “no constituye delito ni puede ser objeto de criminalización bajo ninguna circunstancia”.

Defender derechos laborales no es un delito. Exigimos la libertad inmediata y plena de José Elias Torres, presidente (e) de la CTV.#OIT #Venezuela pic.twitter.com/ro83mg5gRV — APUCV (@APUCV) December 1, 2025

15 dirigentes sindicales detenidos

De acuerdo con la información suministrada por el Observatorio de Libertad Sindical a distintas organizaciones, Torres fue detenido la tarde del 29 de noviembre en su residencia en Bello Monte, Caracas.

“Funcionarios no identificados irrumpieron sin orden judicial en su residencia, allanaron su apartamento y se lo llevaron por la fuerza. Desde ese momento se desconoce su paradero y las razones de la detención, lo que configura una posible desaparición forzada bajo los estándares internacionales”, denunció el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).

La Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela destacó que la defensa de los derechos sindicales “no es un delito”.

José Elías Torres se suma a la lista de dirigentes sindicales encarcelados por exigir derechos laborales y denunciar abusos: con él, ya suman 15.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

