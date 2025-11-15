Feijóo: “Tú no puedes llevarte mejor con Maduro que con Trump”

Alberto Núñez Feijóo, líder de la principal fuerza opositora en España, aseguró que el Gobierno de su país es complaciente con el régimen venezolano y está más identificado con Nicolás Maduro que con la ganadora del premio Nobel de la paz, María Corina Machado.

“Tú no puedes seguir visitando al gobierno de Maduro como si fuese un gobierno de las mejores prácticas y de la mejor transparencia democrática. Tú no puedes llevarte mejor con Maduro que con Trump”, sostuvo Feijóo durante su intervención en el Foro por el Futuro de la Unión Europea, que reúne en Madrid a exministros y políticos para abordar el futuro de la Unión Europea.

Feijóo indicó que pese a las diferencias, España y Estados Unidos están condenados a entenderse.

“Cambia la administración americana. Hay otras fórmulas de trabajo, hay otras sensaciones, hay otras conductas que pueden llamar la atención. Podemos compartirlo o no compartirlo, pero Estados Unidos tiene una serie de valores, de principios, de intereses que coinciden con Europa”, subrayó.

Sostuvo que el gobierno español se ha alejado de la geopolítica.

“Nuestro país lleva bastante tiempo ausente de la política exterior atlántica, tanto con Estados Unidos como con Hispanoamérica”, dijo.

Feijóo destacó que en América Latina hay países que están mutando de la izquierda o de la izquierda radical hacia zonas más templadas.

“En Argentina se está experimentando una política liberal frente a los cuarenta años de peronismo y esperamos poder celebrarlo en Chile, en Honduras, en Colombia pronto y por supuesto en Venezuela”, añadió.

Feijóo elogió a los países latinoamericanos y dijo que actualmente juegan un rol fundamental.

“¿Dónde se habla mejor castellano?, ¿en España o en Colombia?. ¿Cuáles son los mejores escritores en lengua castellana actualmente?, no digo que en España no los haya”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.