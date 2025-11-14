Más de 300 emisoras de radio han sido cerradas desde 2003

Con el reciente cierre de dos emisoras de radio en el estado Sucre, la cifra de estaciones clausuradas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) se ubica en 320, de acuerdo a la ONG Espacio Público.

Según informó el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa (SNTP) entre la semana del 3 al 9 de noviembre fueron cerradas las emisoras Cumanesa 105.3 FM y Network 89.3.

De acuerdo al gremio ambas emisoras tenían más de 30 años de funcionamiento.

De acuerdo al SNTP, los cierres se produjeron luego de que se abrieran procedimientos administrativos contra ambas estaciones de radio sin que los funcionarios de Conatel ofrecieran mayores explicaciones a los propietarios o trabajadores.

“La clausura de estas radios se suma a la política de censura y control que el régimen aplica para silenciar voces críticas en todo el país”, denunció el sindicato.

Según el SNTP, en lo que va de año más de una veintena de medios radiales han sido obligados a cerrar por presiones o sanciones administrativas de Conatel, regularmente sin previo aviso ni derecho a defensa.

“Estos cierres arbitrarios afectan el derecho de los ciudadanos a estar informados y vulneran la libertad de expresión garantizada en la Constitución venezolana”, agregó el gremio.

De acuerdo a Espacio Público, el año más crítico de la radio independiente fue en 2022 cuando 81 estaciones dejaron de escucharse.

“No es solo apagar una señal, es silenciar voces, frenar debates, cortar el acceso a información diversa y restringir el derecho de las personas a expresarse libremente”, alertó la ONG.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.