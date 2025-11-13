TBTdelaImpunidad Los hospitales fantasmas de Eugenia Sader

Nombrada por el fallecido presidente Hugo Chávez y proveniente de la Aviación, Eugenia Sader se mantuvo al frente del Ministerio de Salud por tres años a principios de la década pasada.

En ese breve periodo, la médico pediatra levantó una polvareda tal que indujo una investigación en la Asamblea Nacional por el desvío de una suma mil millonaria en la construcción de seis hospitales en Distrito Capital, Miranda, Mérida, Barinas, Guárico y Apure.

Documentos de la Fiscalía a los que tuvo acceso Runrunes, determinaron presuntas irregularidades en la contratación de las empresas Corporación Conmed, Consorcio Corpomed Corporation C.V. y MCC London Limited para la construcción de seis centros hospitalarios de supuesta alta tecnología.

El desfalco ocurrió durante un periodo de escasez de medicinas e insumos, además de un déficit de personal en el sector hospitalario.

Tan solo un año después de que el Ministerio Público solicitara orden de captura contra Eugenia Sader y su hijo Eugen Bejarano, Venezuela empezó a experimentar una emergencia humanitaria compleja.

En este TBT de la Impunidad de hoy recordamos otro archivo empolvado de la corrupción en Venezuela

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.