Excarcelados cineastas que tomaron imágenes de Tocorón 

Después de permanecer encarcelados desde este viernes, los cineastas venezolanos Noel Cisneros, Katiuska Castillo, Ingrid Briceño y Marcela Hernández fueron excarcelados este lunes 3 de noviembre por los órganos de seguridad del Estado.

De acuerdo a organizaciones como Provea, el grupo fue detenido por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) el viernes 31 de octubre a las 3:45 de la tarde cerca de la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, luego de que hicieran unas grabaciones del centro penitenciario con fines académicos.

“Esto sienta un grave precedente para todos aquellos estudiantes y productores audiovisuales que trabajan, además, con mucha necesidad para contar historias y relatos del país”, dijo el coordinador general de Provea, Óscar Murillo.

Murillo aseveró que la detención de los cineastas configura un patrón sistemático que persigue silenciar las voces críticas, académicas y el arte.

“Todo esto termina restringiendo el libre pensamiento y el flujo de las ideas. Por eso nos parece que este caso es grave”, expresó Murillo.

El coordinador de Provea agregó que Hernández es representante de una organización civil que promueve la producción audiovisual de mujeres.

Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad Legal de Provea, hizo énfasis en el valor de la denuncia y no callar ante la arbitrariedad.

“La presión nacional e internacional logró que Noel, Ingrid, Katiuska y Marcela estén con sus familiares y amigos”, escribió en su cuenta de X el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales.

Por su parte, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) condenó la detención arbitraria de los cineastas y exigió una investigación independiente.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.