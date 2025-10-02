Gobierno relanza la Misión Venezuela Joven: estos son los nuevos protagonistas 

Con los mismos siete vértices anunciados el año pasado, el viejo discurso de la inclusión y las mismas promesas recicladas, el mandatario Nicolás Maduro anunció en su programa televisivo Con Maduro + del pasado 30 de septiembre el relanzamiento de la Gran Misión Venezuela Joven (GMJV).

Maduro aseguró que ahora sí vendrá “una nueva etapa de expansión y empoderamiento juvenil en el país”.

“La Gran Misión Venezuela Joven tiene que ir a la vanguardia, en el territorio… es el lugar de la transformación necesaria, es el lugar donde hay que canalizar la energía y fuerza, y donde hay que ganar el futuro”, dijo.

En esta segunda temporada, la GMJV cuenta con nuevos protagonistas y eslóganes, como el que reza: “Suéñala, créala y vívela”. Según el ministro del Poder Popular para la Juventud, Sergio Lotartaro, la misión busca consolidar el protagonismo de la juventud desde las bases.

En esta oportunidad, el mandatario no ofreció cifras ni mayores detalles sobre los beneficiarios ni el proceso para formar parte de la GMJV. Agradeció a los antiguos jefes de vértices y aclaró que fueron designados en alcaldías, ministerios, el parlamento y en organismos estatales, sin presentar un detalle de los “logros” de la misión en su primera temporada.

Quiénes son los nuevos rostros de la juventud

Durante el relanzamiento, Maduro anunció los nuevos responsables que liderarán los siete vértices de la Misión. Ellos son:

Génesis Garvett, ratificada como ministra de la Misión Venezuela Joven.

Imagen tomada de redes sociales

Génesis Garvett es militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y miembro de la juventud del partido. Es también diputada a la Asamblea Nacional por el estado Falcón desde diciembre de 2020. Participó en la mesa de diálogo con la oposición en México. Gravett es licenciada en educación egresada de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). En sus redes sociales es muy activa y se define como “bolivariana, chavista y profesora”.

Primer vértice: Educación, ciencia y tecnología. De acuerdo con información obtenida en medios oficialistas, este vértice está destinado a generar una transformación en los saberes y aprendizajes a partir de la creación de escuelas de Gastronomía, moda, idiomas y de Oficios Digitales, esta última priorizará la formación en robótica, inteligencia artificial (IA) y creación de contenidos.A cargo de: Wilmer Vásquez.

Imagen tomada de redes sociales

Vásquez es diputado a la Asamblea Nacional (AN). Fue candidato por el Voto Lista en Caracas en las elecciones regionales de 2025, representando al Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB). En sus redes sociales, se define como chavista, bolivariano y ecosocialista. Es también presidente de la Fundación Misión Árbol Venezuela.



Segundo vértice: Producción, trabajo, emprendimiento. Su propósito fundamental es la activación de ferias de empleo para que organismos e instituciones públicas o empresas privadas puedan captar talentos de acuerdo al sector económico que desempeñen.

A cargo de: Bellmary Landaeta.

Imagen tomada de redes sociales

Bell Landaeta es una figura emergente dentro de las filas del chavismo. Según su biografía en Instagram, es médico veterinario, licenciada en administración de empresas, TSU en salud animal, agroproductora y docente universitaria.

Tercer vértice: Recreación y entretenimiento. Este vértice plantea la activación de paquetes turísticos para fomentar el turismo amigable con una visión de respeto a la naturaleza.

A cargo de: Niyelsy Nuñez



Imagen tomada de redes sociales

En sus redes sociales se define como “politóloga y revolucionaria”. No se encontró mayor información sobre su trayectoria política. En sus redes sociales ha posteado varias fotografías con Alexander Momour Vargas.

Cuarto vértice: Salud y deporte. Comprende el despliegue mensual de abordajes integrales para promover la salud integral, entre ellos la alimentación. También está destinado a impulsar la práctica deportiva.

A cargo de: María Marcano

Imagen tomada de redes sociales

Marcano es Antropóloga de la Universidad Central de Venezuela. Sus inicios dentro de las filas del chavismo datan del año 2019 en la Juventud del Psuv.

Quinto vértice: ciudades humanas y espacios públicos. Plantea la garantía de viviendas para la juventud venezolana con la construcción, activación de una política inmobiliaria y la democratización del crédito.

A cargo de: Eirimar Malavé

Imagen tomada de redes sociales

Eirimar Malavé es diputada a la Asamblea Nacional y enlace de la Juventud del Psuv por los estados Monagas, Delta Amacuro y Sucre.

Sexto vértice: comunicación y redes sociales. Su objetivo es la captación de talentos jóvenes que realicen piezas audiovisuales a través de sus dispositivos móviles.

A cargo de: Erick Chávez

Imagen tomada de redes sociales

Erick Chávez se desempeñó como empleado del Banco Bicentenario. Desde 2016 está vinculado a las políticas juveniles. No se conoce información sobre su formación académica, ni experiencia en comunicación institucional, periodismo o manejo de redes sociales.



Séptimo vértice: ¡Vamos a participar! Su objetivo es el crecimiento y la participación de los jóvenes en la comunidad.

A cargo de: Victoria Londoño



Imagen tomada de redes sociales

Londoño es licenciada en administración. Milita en las filas de la Juventud del Psuv. Fue vocera de la Comuna Cacique Carapaica y concejal del Municipio Bolivariano Libertador de Caracas.

¿Qué pasó con la primera temporada?

La GMJV había sido lanzada el 9 de septiembre de 2024. Según información oficial obtenida en páginas gubernamentales, la GMJV iba dirigida a personas entre los 18 y los 30 años que deseaban adquirir una formación profesional en áreas como tecnología, robótica, gastronomía, moda, idiomas y oficios digitales.

El registro se realizaba a través de la Plataforma Patria, donde los jóvenes debían completar un formulario de siete preguntas y esperar la confirmación por mensaje de texto. Entre las ofertas destacaban centros especializados y planes como INCES, Joven y Gradúate, orientados a la capacitación técnica y productiva.

Para ese momento, la misión la integraban Génesis Garvett, Mervin Maldonado y Daniela Cabello, hija del número dos del chavismo, Diosdado Cabello. Los rostros del resto de los integrantes son poco conocidos en las filas del oficialismo.

Cifras divulgadas por el Ministerio del Poder Popular para la Salud estimaron que con la llegada de la Gran Misión Venezuela Joven, se atendieron a 5 300 000 jóvenes en las distintas áreas.

