TelegramWhatsAppFacebookX
Inicio

#TBTdelaImpunidad La olla podrida de Pdval

Alimentos importados con sobreprecio y una “tajada” que le quedó a unos cuantos envolvió al caso de la Productora y Distribuidora de Alimentos (Pdval), conocido popularmente como “Pudreval“.

Se estima que hubo un sobreprecio de 15% en algunos casos. Los encargados de las negociaciones, entre ellos el destituido presidente de Pdval, Luis Pulido, aseguraron que compraban con un mínimo de diferencial para evitar intermediarios.

Con una crisis que ya galopaba y roncaba en el estómago de los venezolanos, el gobierno de Hugo Chávez permitió que toneladas de alimentos se pudrieran en contenedores y almacenes.

Hubo negligencia y, probablemente, desinterés en la distribución de la comida. Los mercaderes de la “carne” ya habían degustado el manjar de la coima y les importaba poco o nada que el pueblo se beneficiara.

Así fue como toneladas de alimentos se fueron a la basura. Años después de la muerte de Chávez, la foto de venezolanos hurgando en los desperdicios para comer hizo que el escándalo causara mayor indignación. 

Hubo detenidos, pero no juicios. El caso fue engavetado, pese a que el entonces presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Pedro Carreño, pidió mano dura contra la corrupción.

pdval
Redacción Runrun.es
TelegramWhatsAppFacebookX

Alimentos importados con sobreprecio y una “tajada” que le quedó a unos cuantos envolvió al caso de la Productora y Distribuidora de Alimentos (Pdval), conocido popularmente como “Pudreval“.

Se estima que hubo un sobreprecio de 15% en algunos casos. Los encargados de las negociaciones, entre ellos el destituido presidente de Pdval, Luis Pulido, aseguraron que compraban con un mínimo de diferencial para evitar intermediarios.

Con una crisis que ya galopaba y roncaba en el estómago de los venezolanos, el gobierno de Hugo Chávez permitió que toneladas de alimentos se pudrieran en contenedores y almacenes.

Hubo negligencia y, probablemente, desinterés en la distribución de la comida. Los mercaderes de la “carne” ya habían degustado el manjar de la coima y les importaba poco o nada que el pueblo se beneficiara.

Así fue como toneladas de alimentos se fueron a la basura. Años después de la muerte de Chávez, la foto de venezolanos hurgando en los desperdicios para comer hizo que el escándalo causara mayor indignación. 

Hubo detenidos, pero no juicios. El caso fue engavetado, pese a que el entonces presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Pedro Carreño, pidió mano dura contra la corrupción.

Todavia hay más
Inicio
Una base de datos de mujeres y personas no binarias con la que buscamos reolver el problema: la falta de diversidad de género en la vocería y fuentes autorizadas en los contenidos periodísticos.
Ir a mujeres referentes
Periodismo que desafía el poder para defender tus derechos humanos
Quiénes Somos
Nosotros
Nuestros Servicios
ConectaRR
runrunes
Nuestras newsletter