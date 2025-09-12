APUFAT-UCV: No normalizaremos la crisis salarial universitaria

El Sindicato de Profesionales en Funciones Administrativas y Técnicas de la Universidad Central de Venezuela (APUFAT-UCV) alzó su voz este viernes, 12 de septiembre, para denunciar la grave crisis salarial que afecta al personal universitario en todo el país.

En un comunicado público, la organización gremial se sumó a la exigencia colectiva por condiciones laborales dignas, respaldando plenamente la denuncia emitida por la Asociación de Profesores de la UCV (APUCV).

“La desvalorización sistemática del trabajo universitario vulnera derechos constitucionales y contractuales, y pone en riesgo el funcionamiento académico, técnico y administrativo de nuestras universidades”, señala el texto firmado por la junta directiva de APUFAT-UCV.

El sindicato advierte que los bajos sueldos, la precariedad en las condiciones de trabajo y la ausencia de políticas públicas coherentes han deteriorado profundamente la calidad de vida de los trabajadores universitarios y sus familias. Esta situación, afirman, compromete el futuro de miles de estudiantes en todo el país.

En consonancia con su compromiso democrático, APUFAT-UCV convocó a la comunidad universitaria a tomar acción mediante cuatro líneas estratégicas:

Participar en jornadas de protesta pacífica convocadas por los gremios.

Firmar y difundir el manifiesto conjunto por condiciones laborales dignas.

Utilizar redes sociales y medios comunitarios para visibilizar la crisis.

“Nos negamos a normalizar la crisis. Exigimos respeto, justicia y condiciones dignas para ejercer nuestras funciones con excelencia y compromiso”, concluye el comunicado.

Durante años, el gremio universitario ha sostenido una lucha constante por visibilizar la profunda crisis salarial que atraviesa el sector. A pesar de múltiples comunicados, protestas pacíficas y llamados al diálogo, la respuesta institucional ha sido insuficiente o inexistente, perpetuando una situación que vulnera derechos fundamentales y compromete el futuro académico del país.

1.275 días sin aumento salarial

El pasado miércoles, profesores de la UCV denunciaron que llevan 1.275 días sin un ajuste salarial, por lo que sus ingresos siguen siendo de 130 bolívares mensuales, equivalentes a menos de un dólar según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (157,72 bolívares por dólar).

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

