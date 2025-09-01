TelegramWhatsAppFacebookX
spot_img
Inicio

Provea: Salario y pensión en Venezuela equivalen hoy a menos de un dólar al mes

El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció este lunes, 1 de septiembre, que el salario mínimo y la pensión en Venezuela equivalen hoy a 0.88$, menos de un dólar al mes-

A través de su cuenta en X, Provea recalcó que el salario que perciben los venezolanos es el más bajo del mundo.

“Un pago de hambre estancado en 130 Bs. desde hace 3 años (1265 días), que se devalúa cada día y es la base para calcular prestaciones, beneficios y demás pagos laborales”, insistió la ONG.

Provea recordó que tal como lo establece el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todos los venezolanos tienen derecho a un salario digno y el Estado debe actuar para paliar esta situación de desprotección.

La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv) también denunció a través de su cuenta en X que llevan 1265 días sin aumento de salarios, jubilaciones y pensiones.

Por su parte, el Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha (CNCTL) reiteró en sus redes sociales que el salario mínimo en Venezuela está congelado desde 2022 y que el mismo no alcanza para cubrir ni siquiera el 1% de la canasta alimentaria, que ya se ubica por encima de los 500 dólares.

La Coordinación de Pensionados y Jubilados de Venezuela (Copenjuve) afirmó que una pensión de 0,87$ mensuales es “una burla para quienes trabajaron toda su vida”.

El salario más bajo de la región

El salario mínimo en Venezuela tiene más de tres años congelado. El último aumento gubernamental fue en marzo de 2022, cuando fue fijado en 130 bolívares, monto que en ese momento equivalía a 30 dólares aproximadamente. 

Este largo período sin aumento salarial, según expertos en materia económica, ha sido el más largo en la historia reciente del país.

El Banco Mundial establece el umbral de pobreza extrema en 1,90 dólares de ingreso diario, hoy en Venezuela el salario mínimo de un mes es mucho menos que el monto establecido.

En comparación con otros países de la región, como Costa Rica, que tiene un salario mínimo mensual de 700 dólares; Chile y Uruguay, en donde el mínimo supera los 500 dólares mensuales, y hasta Argentina, aún cuando enfrenta serios problemas de inflación, la situación de Venezuela es peor incluso que la de Cuba y Haití, quienes manejan salarios mínimos de 88 y 134 dólares al mes respectivamente.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv) denunció a través de su cuenta en X que llevan 1.265 días sin aumento de salarios, jubilaciones y pensiones
salario
Redacción Runrun.es
TelegramWhatsAppFacebookX

El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció este lunes, 1 de septiembre, que el salario mínimo y la pensión en Venezuela equivalen hoy a 0.88$, menos de un dólar al mes-

A través de su cuenta en X, Provea recalcó que el salario que perciben los venezolanos es el más bajo del mundo.

“Un pago de hambre estancado en 130 Bs. desde hace 3 años (1265 días), que se devalúa cada día y es la base para calcular prestaciones, beneficios y demás pagos laborales”, insistió la ONG.

Provea recordó que tal como lo establece el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todos los venezolanos tienen derecho a un salario digno y el Estado debe actuar para paliar esta situación de desprotección.

La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv) también denunció a través de su cuenta en X que llevan 1265 días sin aumento de salarios, jubilaciones y pensiones.

Por su parte, el Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha (CNCTL) reiteró en sus redes sociales que el salario mínimo en Venezuela está congelado desde 2022 y que el mismo no alcanza para cubrir ni siquiera el 1% de la canasta alimentaria, que ya se ubica por encima de los 500 dólares.

La Coordinación de Pensionados y Jubilados de Venezuela (Copenjuve) afirmó que una pensión de 0,87$ mensuales es “una burla para quienes trabajaron toda su vida”.

El salario más bajo de la región

El salario mínimo en Venezuela tiene más de tres años congelado. El último aumento gubernamental fue en marzo de 2022, cuando fue fijado en 130 bolívares, monto que en ese momento equivalía a 30 dólares aproximadamente. 

Este largo período sin aumento salarial, según expertos en materia económica, ha sido el más largo en la historia reciente del país.

El Banco Mundial establece el umbral de pobreza extrema en 1,90 dólares de ingreso diario, hoy en Venezuela el salario mínimo de un mes es mucho menos que el monto establecido.

En comparación con otros países de la región, como Costa Rica, que tiene un salario mínimo mensual de 700 dólares; Chile y Uruguay, en donde el mínimo supera los 500 dólares mensuales, y hasta Argentina, aún cuando enfrenta serios problemas de inflación, la situación de Venezuela es peor incluso que la de Cuba y Haití, quienes manejan salarios mínimos de 88 y 134 dólares al mes respectivamente.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Todavia hay más
Inicio
Una base de datos de mujeres y personas no binarias con la que buscamos reolver el problema: la falta de diversidad de género en la vocería y fuentes autorizadas en los contenidos periodísticos.
Ir a mujeres referentes
Periodismo que desafía el poder para defender tus derechos humanos
Quiénes Somos
Nosotros
Nuestros Servicios
ConectaRR
runrunes
Nuestras newsletter