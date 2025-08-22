Corpoelec: Falla en subestación en El Junquito dejó sin luz a zonas de la Gran Caracas

Luego de un fuerte aguacero que cayó después del mediodía de este 22 de agosto, diversas zonas de la Gran Caracas se quedaron sin luz.

Los reportes en las redes sociales indicaron que en sectores del centro, sureste, suroeste y parte del Este de la ciudad capital se interrumpió el servicio eléctrico, así como también en zonas de Guarenas, Guatire, Altos Mirandinos y La Guaira.

Pasadas las 3:30 de la tarde el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, compartió en su canal en Telegram un comunicado de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) en el que se informó que debido “a fuertes precipitaciones con descargas eléctricas asociadas al paso de la onda tropical #29, se produjo un falla en la subestación El Junquito”, que ocasionó la afectación del servicio eléctrico en zonas de la Gran Caracas.

“Siguiendo las instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, Corpoelec mantiene desplegados todos sus recursos técnicos y humanos para recuperar el fluido eléctrico en tiempo récord”, se lee en el texto.

El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país