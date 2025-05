“El 28 de julio ya votamos”: Machado reitera rechazo a comicios de mayo

Este miércoles, 14 de mayo, la líder de oposición María Corina Machado reiteró su rechazo a los comicios regionales previstos para el próximo domingo 25 de mayo.

“El poder es nuestro. El poder para desobedecer. El poder para decir no. Yo ya voté el 28 de julio”, escribió Machado en un mensaje publicado en su cuenta de X.

El poder es NUESTRO.

El poder para DESOBEDECER.



El poder para decir NO.



Yo YA VOTÉ el 28J.#YoYaVotéEl28J#ElPoderEsNuestro pic.twitter.com/Hl0a51PF7R — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) May 14, 2025

El mensaje de Machado va acompañado de un video en el que expone las razones para no salir a votar en las elecciones a gobernadores, alcaldes y Consejos Legislativos.

“Ellos quieren verte vencido, pero no. Quieren que te cagues, que obedezcas, que bajes la cabeza, pero no. Esa no es Venezuela”, expresó Machado.

En la pieza audiovisual, la líder de oposición recalcó que el 28 de julio se le dijo no a la mentira, al abuso y a la humillación. “Ese día ganamos porque somos Venezuela, porque tampoco vieron venir esa otra operación”, dijo sin hacer mención a qué operación se refería.

“Por eso te reprimen, porque no le tienes miedo, porque no te la calas más, porque unidos arrasamos. Tú ya desobedeciste, y cuando todos decimos no, ellos no mandan. El 28 de julio ya votamos, el 25 de mayo no”, finalizó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.