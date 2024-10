“Yo estoy presa con él”: Madres de detenidos en Yare exigen ante la Fiscalía la liberación de sus hijos

Con maletas, camisas blancas y pancartas en mano, las madres de los detenidos en el contexto poselectoral protestaron de nuevo este 30 de octubre, frente a la sede del Ministerio Público en Caracas. Provenientes de la Cárcel de San Francisco de Yare, en Miranda, llegaron para exigir la libertad de sus hijos.

Yuleima Ruiz, hermana de Edwin Ruiz, de 51 años, contó que su hermano fue detenido en la madrugada del 29 de julio en Barcelona, estado Anzoátegui.

Ruiz refirió que su hermano es una persona tranquila y trabajadora, sostén de su casa. Ayuda económicamente a su mamá de 71 años, a su hija y a su nieto de dos. Antes de ser detenido se dedicaba al comercio informal y también ejerció funciones como policía en el Centro De Coordinación Policial PoliSotillo, en Puerto la Cruz.

Antes de ser trasladado a Yare III, Ruiz estuvo detenido en Centro Penitenciario José Antonio Anzoátegui, más conocido como Puente Ayala. Su hermana es la que se encarga de visitarlo y asegura que es un esfuerzo enorme, ya que son unas siete horas de camino y solo lo ha podido ver en dos oportunidades.

Los familiares entregaron una carta al Ministerio Público. En el documento exigen que se cumpla el debido proceso como lo establece la Constitución, que le permitan defensa privada y que las causas sean separadas.

De acuerdo a lo dicho por Ruiz a los medios de comunicación, en la audiencia preliminar, el juez aseguró que las versiones no son consistentes. Sobre esto, replicó que tiene sentido que no sean consistentes porque en una sola audiencia agrupan a diez personas que fueron detenidos en diferentes circunstancias.

“Nosotros intentamos con una defensa privada y se nos fue negado. Ellos se están defendiendo con la verdad, no pueden aceptar cargos que no cometieron. Estamos trabajando confiando en la justicia y en las instituciones”, indicó.

Manuela González, proveniente de Ciudad Bolívar, contó -con lágrimas en los ojos- lo que significa para ella tener a su hijo encerrado, cuando “no ha hecho nada”. Anthony Quijada fue detenido en Barcelona cuando estaba esperando un taxi que lo llevara hasta Puerto la Cruz.

El joven solo fue a acompañar a uno de sus compañeros y terminó detenido. En ese momento, suplicó que no se lo llevaran y le dijo al funcionario, una y otra vez, que él no era de la ciudad y que solo se sabía el camino de su casa.

“Yo no soy dónde estoy, yo no soy de aquí, no hice nada, por favor, suélteme”, dijo el joven, de 23 años, según la versión de su madre.