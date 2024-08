Las mujeres tampoco escapan de la represión

Los resultados electorales del 28 de julio desencadenaron una serie de protestas en todo el país. El clamor de la gente derivó en una fuerte represión, hostigamiento y detenciones y las mujeres que participan en la política en el país no escaparon de esta oleada represiva.

Hay casos más visibles que otros y uno de ellos fue la detención de María Oropeza, una activista política parte de Vente Venezuela en Guanare, estado Portuguesa. La situación se produjo mientras grababa un ‘en vivo’ en Instagram y hablaba de la situación política del país.

Sus palabras: “Por favor, estoy dispuesta a colaborar, pero me gustaría que usted me diga si tiene una orden de allanamiento… Soy abogado de la República, me gustaría que me diga cuál es la orden de allanamiento. Este es mi hogar, es una propiedad privada”, quedaron grabadas.