ARI Móvil | “Los días con lluvia son horribles, aquí no se duerme”, aseguran vecinos de Caucagüita

Plafam y el ARI Móvil hicieron dinámicas informativas con los vecino / Yusmary Coccia

Alianza Rebelde Investiga (ARI) 12/06/2024

Más allá del borde de la quebrada Auyamita se ubica la comunidad Ramón Brazón, en el kilómetro 15 de la carretera vieja Petare-Guarenas, parroquia Caucagüita. Se trata de un grupo numeroso de casas que se separan de la quebrada por un muro de contención lleno de grietas y filtraciones de agua.

En los días de sol, se aprecia pantano en los lugares más afectados. Sin embargo, en los días de lluvia los vecinos viven “una pesadilla de la vida real”, esperando si el muro cede o si la quebrada inunda por completo las casas.

En medio de este trayecto de incertidumbres, temores y personas trabajadoras, el ARI Móvil, el camión de información de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) integrada por los medios El Pitazo, RunRun.es y TalCual, llegó para dar las noticias y educación sexual a los habitantes de Caucagüita.

“La actividad es algo diferente a lo que siempre tenemos”, comentó Josefa Torres, residente del sector. “Y uno se distrae también”, agregó otra vecina.

El camión de noticias se estacionó en medio de una calle estrecha rodeada de casas. Mientras el equipo instalaba el audio, un grupo de 16 adultos y 9 menores de edad se sentó alrededor del vehículo.

El pasado jueves 6 de junio fue la primera vez que el ARI Móvil visitó la comunidad Ramón Brazón. Desde el interior del camión, en una cabina de radio acondicionada al vehículo, la periodista Yaya Andueza entrevistó a Yuraima Martínez, orientadora de Plafam Altagracia.

Las personas escuchaban con atención, sentadas en el piso y en banquitos. En ocasiones, algunos miraban al cielo.

-Ojalá no les llueva, dijo una señora mirando el ARI Móvil.

La lluvia es sinónimo de colapso de calles y peligro para la comunidad.

Una quebrada con antecedentes de tragedia

La quebrada Auyamita y el río Guarenas son cuerpos de agua conocidos y observados por los habitantes del barrio Ramón Brazón. No solo por su cercanía a las viviendas, sino porque estos pasos de agua han ocasionado pérdidas materiales en el pasado.

“La peor, peor, fue en el 99. El río entró y se llenó todo, mi casa quedó completamente tapiada la parte de abajo y como esa, muchas otras”, recordó Josefa Torres.

En 2011, Protección Civil acudió a este sector de Caucagüita para atender una emergencia con casas anegadas. En 2023, una parte del muro de contención se desprendió y a partir de ese momento comenzó a afectar la cancha madre, la principal zona de deporte y recreación del barrio.

Actualmente, esa cancha está clausurada, el piso agrietado, roto y hace dos semanas cedió otro tramo del muro que la separa de la quebrada. “Aquí hacían muchas actividades, de personas dentro y participación de afuera… Niños que practican básquet, fútbol, ya no lo pueden hacer, no tenemos dónde”, informó una habitante del sector que no quiso ser identificada.

A pocos metros de la cancha, también se ha visto afectada la escuela La Semillita y un módulo de asistencia médica.

“Dan clases a veces sí, a veces no. Cuando llueve o el tiempo está así [nublado] suspenden… Más de una vez han tenido que correr con esos muchachitos por ahí para arriba, montarlos en platabandas”, contó Josefa Torres.

Temor permanente

“Los días con lluvia son horribles, aquí no se duerme… Hasta que el río no baja, la gente no se guarda, todo es una corredera”, aseguró una vecina.

Con el inicio de la temporada de lluvias en el país, el miedo se ha convertido en una constante entre los habitantes de la comunidad Ramón Brazón. El protocolo es repetitivo: mover los carros a las zonas más altas, resguardar personas y bienes en los pisos superiores de las casas, vigilar el crecimiento de la quebrada y esperar. Esto puede ocurrir tanto a las 6 de la tarde, como a las 2 de la mañana. El estado de alerta de los vecinos no se detiene.

“Yo tengo todos mis corotos arriba de una vez, porque se nos mete el río y qué chance le va a dar a uno de hacer algo”, confesó Torres.

En la visita del ARI Móvil a la comunidad se pudieron observar trabajos de reparación. Sin embargo, los residentes afirmaron que las cuadrillas de la Gobernación solo van a atender la parte más afectada, sin considerar que todo el muro y parte de la calle han sido socavados por el río.

La educación sexual del ARI Móvil

“De lo que se trata esta actividad es que ustedes sepan qué hacer, cómo cuidarse, la forma de prevenir no solamente embarazos, también enfermedades que van desde los chamos, los más jóvenes, hasta uno que ya está más vieja”, explicó Yaya Andueza.

En la entrevista, los representantes de Plafam, Yuraima Martínez y Fabrizio Méndez, hablaron del desarrollo en adolescentes, el acoso, métodos de planificación familiar, atención ginecológica, consultas médicas e infecciones de transmisión sexual.

Además, los profesionales hicieron demostraciones para enseñar la forma correcta de colocar un preservativo y una copa menstrual.

Los padres hacían múltiples preguntas, los adolescentes sonreían con timidez y escondían sus caras entre las manos.

-No se asusten, que esta información es muy importante para lo que quieran hacer en el futuro, dijo Yuraima Martínez.

Para cerrar el encuentro del ARI Móvil con la comunidad de Caucagüita, la periodista Yaya Andueza leyó algunas noticias relevantes de la semana. No sin antes prometer una nueva visita del camión informativo.

En algunas zonas el muro de contención cedió, dando paso a la quebrada

La cancha se comenzó a deteriorar en noviembre de 2023. En este momento, está clausurada

Por: Yusmary Coccia, del Programa de Formación de Nuevos Periodistas