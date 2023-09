Ante inminente comienzo de clases, maestros alegan que no tienen ni para el pasaje  - Runrun

Con un sueldo demolido por la devaluación del bolívar y la dolarización de facto, los maestros nuevamente levantaron sus voces para exigir al Estado venezolano un aumento salarial digno y el respeto a sus derechos laborales.

Los docentes sostienen que no se incorporarán a sus empleos mientras su sueldo siga siendo de unos pírricos Bs. 130, algo que consideran no alcanza ni para cubrir el costo del traslado en transporte colectivo a las escuelas.



Elsa Castillo, afiliada al Sindicato Venezolano de Maestros, sostuvo que los docentes pueden ampararse en la Cláusula N° 56 del II Contrato Colectivo firmado en 1986, el cual establece que los educadores están exentos de presentarse en sus trabajos cuando existan “casos fortuitos”.

“Esto no es una huelga, tampoco un paro, esto es un caso fortuito. Los maestros tienen la justificación de que no pueden llegar a los planteles porque no tienen ni para el pasaje”, dijo Castillo desde una concentración a las puertas del Ministerio de Educación en la avenida Urdaneta de Caracas.