Tves sonríe con la piratería  - Runrun

El canal de supuesto corte social se ha dedicado a transmitir sin permiso contenidos de plataformas por suscripción como Disney+

Ejecutivos de la compañía estadounidense no han emitido comunicado oficial al respecto. Analistas consideran que una demanda sería difícil de proceder porque no hay instancias donde acudir y las relaciones entre ambos países están rotas por las sanciones

El pasado 19 de marzo en horas de la tarde, la película animada Soul de Disney se convirtió en tendencia en las redes sociales venezolanas, no precisamente por su nominación al premio Oscar, sino porque el canal Televisora Venezolana Social (Tves) la estaba transmitiendo en señal abierta.

Soul en TVES esta tarde. Los derechos de autor, bien, gracias. pic.twitter.com/ZvL6jhsvWz — Arnaldo Espinoza (@Naldoxx) March 19, 2021

#2Abr 📺 #Venezuela

Miren lo que hace el canal TVes de Venezuela canal de señal abierta, ha transmitido soul y ahora Wanda visión, ellos tienen los derechos de esto? De no ser así siento que se merecen una gran demanda!

Esto no es un edit.

✍️@ItriagoAbraham pic.twitter.com/6a031bBTPE — Traffic CARACAS (@traffiCARACAS) April 3, 2021

Alegría para unos que no pueden pagar la suscripción de Disney+ y carecen de servicio de internet e indignación para otros por el descaro de transmitir un material exclusivo; lo cierto es que Soul puso en el tapete al canal que reemplazó la señal de Rctv en 2007 con el supuesto propósito de convertirse en una televisora con contenido social, cultural y educativo.

No conforme con eso, el 2 de abril, la televisora transmitió capítulos de la serie Wandavision, también de Disney+, agitando aún más la polémica y lanzando un mensaje que poco le importan los derechos de uno de los monopolios comunicacionales más grandes del mundo con asiento en Estados Unidos, cuyo gobierno tiene sanciones sobre un considerable número de funcionarios de la administración de Nicolás Maduro.

Pero no son solo Soul y Wandavision, Tves ha transmitido material de Disney como Coco, Aladdin, Guardianes de la Galaxia y Maléfica. También de otras plataformas como La Era del Hielo, así como series icónicas del pasado como Hechizada, El Zorro, He-Man y los Picapiedra.

La empresa Disney, especialmente su representación en Latinoamérica, no se ha pronunciado oficialmente al respecto, pero un miembro de la empresa sostuvo que esta tiene como política no ventilar estos temas públicamente. “El asunto es que no podemos hablar, en función de no entorpecer posibles acciones legales o negociaciones”.

Una demanda podría no tener asidero en vista que las relaciones económicas y diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos están rotas por las sanciones. “Ante qué instancia puedes acudir a reclamar, si ambos países no tienen relaciones, no se me ocurre una”, dijo Andrés Cañizalez, coordinador de Medianálisis.

Plagio de lo más reciente

Ricardo Alberto Antequera, socio de la firma de abogados Antequera Parrilli & Rodríguez, especializado en propiedad intelectual sostuvo que al gobierno venezolano poco le importan los derechos ajenos.

“Este es un sistema que se pasa por el forro la propiedad intelectual y no solo es con programas audiovisuales, también es con música, hay una política para irrespetar la creación de los demás”.

“Estamos en presencia de una acción de piratería”, sostuvo Andrés Cañizalez. “Ya hay antecedentes, Tves transmite películas venezolanas sin permiso y esto produjo una queja del gremio”.

Antequera sostuvo que el comportamiento de Tves y también de Venezolana de Televisión es típico de regímenes sancionados. “Esto no se si ocurre en Irán u otro país, el asunto es que aquí estás violando la ley en una televisora abierta”.

El abogado consideró que quien piratea material no discrimina y a la postre cruza todos los límites. “Esto no debe ser tomado a la ligera, la imagen del país queda por el piso, es nuestra reputación la que se ve afectada”.

Antequera indicó que a la postre podrían ser los ciudadanos quienes se vean afectados. “Esto puede pasar a mayores y provocar que compañías como Disney plus y Netflix retiren su señal streaming de Venezuela”.

Antequera recordó que hay una propuesta para crear un servicio autónomo de propiedad intelectual en Venezuela. “En México, por ejemplo, cuyo gobierno tiene tendencia izquierdista esto jamás sucedería”.

“En Cuba hace algunos años pasaban los domingos películas recientemente estrenadas por señal abierta”, agregó Canizalez.

Antequera manifestó que la apropiación indebida de material audiovisual es un mal ejemplo, especialmente para los más jóvenes. “Es la filosofía de me gusta, me lo apropio”

“Cuando eso se promueve desde una entidad del Estado, quiere decir que estamos en presencia de un Estado forajido, a quien le importa muy poco los convenios internacionales, es algo que está asociado con la propia condición del gobierno, es su manera de hacer las cosas”, dijo Cañizalez.

Cañizalez alertó además que el plagio sucede con material nuevo y de calidad. “Estás agarrando el lomito, por decirlo de alguna forma, sucede lo mismo con los invasiones, por qué no invaden zonas alejadas de la urbe, al contrario se apropian de edificios ubicados en buenas zonas”.

Camino torcido

En diciembre de 2006, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez dijo en cadena nacional “no mas concesión para ese canal golpista de televisión”, refiriéndose a Rctv, la semilla de Tves se estaba sembrando y floreció en mayo de 2007, cuando luego de una abrupta ruptura de la transmisión del Canal 2 en la medianoche apareció la estampa de un Teatro Teresa Carreño repleto de personajes ligadas al chavismo.

En la inauguración, el animador Anthony González dijo que “nace el primer canal de servicio público donde el pueblo es el principal protagonista de su programación”. Su presidenta Lil Rodríguez dijo en esa oportunidad que “nos vendieron como cultura popular lo que era una industria del entretenimiento y nos desdibujaron…acá estamos para reivindicar la cultura y la recreación”.

De 40% que tenía Rctv de audiencia, Tves la pulverizó apenas a 1% y por eso a finales de 2007, el propio Chavez dijo “a Tves no lo ve nadie”.

Rodríguez renunció a la dirección del canal por “razones personales”, la sucedió William Castillo y posteriormente el ex animador de Rctv Winston Vallenilla, quien cedió el puesto a su esposa, Marlene De Andrade para ocupar un escaño en la Asamblea Nacional chavista.

“El canal no responde al proyecto original que tenía Chavez, que era una televisora que fomentara valores distintos, pero eso se sabía desde que llegó Vallenilla y ahora De Andrade, supongo que eso contó con la aprobación de Maduro para ganar audiencia y competir con los otros canales comerciales”, dijo un ex trabajador de la planta.

Hoy en día en Tves,el televidente puede estar viendo un capitulo de Wandavision con el detalle que en cualquier momento puede ser interrumpido para darle paso a una alocución de Maduro, cuyo tiempo de transmisión es indefinido….continuará