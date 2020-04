Médicos y enfermeras temen por su salud en medio de pandemia - Runrun

Trabajadores de la salud alertan que condiciones para laborar en hospitales venezolanos y agresiva propagación del Coronavirus los convierten en blanco del virus

Encuesta Nacional Impacto COVID-19 develó 60% de desabastecimiento en tapabocas, 66,67% en jabón y 22,22% en guantes en recintos de salud pública

@franzambranor

A la doctora Moraima Hernández de la Maternidad Concepción Palacios en Caracas le preocupan dos cosas en torno a la COVID-19: la vulnerabilidad de los trabajadores del sector salud en Venezuela y la posibilidad de llevar el virus a su casa.

Hernández considera que el riesgo de contagiarse es mayor en el gremio de la salud porque no cuentan con los suficientes implementos para enfrentar la pandemia.

“Los trabajadores de la salud son especialmente susceptibles ante la presencia de un virus nuevo porque lo viven de manera directa. El riesgo es mucho mayor comparado con el de la población en general. La mayoría de las personas con las que comparto viven con el temor de llevar la infección a sus hogares”, dijo Hernández.

De acuerdo a la Encuesta Nacional Impacto COVID-19 elaborada por una comisión de expertos de la salud designada por la Asamblea Nacional, a finales de marzo había un 66,67 de desabastecimiento de jabón antibacterial en los hospitales públicos, 60% de tapabocas y 22,22% de guantes.

“Tenemos a un personal que está expuesto”, sentenció Francis Guillén, enfermera del Hospital Miguel Pérez Carreño en Caracas.

“En el Pérez Carreño la existencia del material es intermitente. Hay áreas a las cuales no les dan guantes ni mascarillas. El tapabocas que se debería usar es el N95 y en la emergencia no lo he visto, he visto solo la normal”, dijo Guillén.

Neomar Balza, traumatólogo con experiencia en el Pérez Carreño y el Hospital Ortopédico Infantil, coincidió en que en los centros de salud pública no se respetan las normas sanitarias.

“Los déficits de insumos y medidas básicas de higiene dejan a todo el personal de salud de la red pública en una situación de vulnerabilidad”, dijo

Faltan profesionales

La ausencia de suficiente personal calificado para atender a los pacientes es otro drama que enfrentan a diario los hospitales.

A juicio de Francis Guillén, miembro del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, solo en el Hospital Pérez Carreño entre nueve y diez enfermeras renuncian a diario.

“Actualmente no están aceptando renuncias por la contingencia del Coronavirus, pero este es un patrón que se viene repitiendo desde hace tiempo en todos los hospitales del país”, dijo Guillén.

Para Guillén los sueldos bajos, las precarias condiciones de trabajo y ahora la amenaza de contagio de COVID-19 atentan contra la estabilidad de su gremio en los centros de salud públicos.

“Todo el mundo sabe que el grueso del personal en un hospital es el de enfermeras y no hay suficientes para cubrir toda la demanda”, aseveró Guillen.

“A medida que se acentúe el Coronavirus va a haber más ausencia de trabajadores en los centros de salud porque algunos se van a enfermar y otros no podrán llegar por el tema de la movilidad”, indicó la doctora Moraima Hernandez.

“Los trabajadores del sector salud piden a gritos transporte y que se diga públicamente cuales son las rutas que supuestamente puso el gobierno a disposición”, enfatizó la enfermera Delia Alejo, ex trabajadora del Hospital José María Vargas y la Maternidad Santa Ana en Caracas. “Los bancos no están funcionando, lo que se traduce en que tampoco tenemos efectivo, cómo se hace para pagar transporte”, añadió Alejo.

“Hay una dificultad para la movilización por el tema de la escasez de gasolina. Así tengas un salvoconducto, la prioridad son los militares y policías. Todo lo que afecta a la población en general, perjudica igualmente a los trabajadores de la salud porque estamos obligados a salir a diario”, sostuvo Moraima Hernández.

Posible desbordamiento

Tomando en cuenta el estado de los centros de salud públicos en Venezuela y la agresividad con la que se desplaza el Coronavirus, no es descabellado pronosticar un eventual colapso del sistema sanitario.

“Creo que viene una situación más difícil y no estamos preparados para atenderla. Algo tan básico como el agua, no hay en los hospitales. No se le puede garantizar la atención mínima adecuada al paciente”, esbozó Moraima Hernández.

Hernández indicó que es fundamental brindar apoyo psicológico en estos momentos a quienes laboran en los hospitales. “No hay respaldo para manejar el stress y la angustia que vive el trabajador de la salud”.

A cuidarse

Para la enfermera Delia Alejo, frente a la indefensión del venezolano en materia de salud es perentorio extremar las medidas de protección individual.

“Quedarnos en casa es lo mejor que podemos hacer y seguir las recomendaciones de aseo personal de la Organización Mundial de la Salud”, dijo Alejo.

“La mayoría de los venezolanos viven del día a día y no creo que se puedan aguantar esta cuarentena sin percibir ingresos, por eso es que se observa tanta aglomeración de personas en sectores como Catia y Petare”, agregó Alejo.

Guillén manifestó que cualquier persona que presente una afección respiratoria debe ser evaluado.

“El paciente que entre con una patología respiratoria a una emergencia es sospechoso de COVID-19 hasta que se demuestre lo contrario”, alertó.