Runrunes de Bocaranda: ALTO - EL IMPACTO - Runrun

EL IMPACTO:

Mientras que todo parecía apuntar a que el presidente estadounidense no recibiría a Juan Guaidó en su Oficina Oval de la Casa Blanca y a eso apostaban desde Maduro- que lo llamó “bobolongo” en cadena nacional- hasta los enchufados CLAP y los funcionarios rojos la sorpresa fue mayor que lo pensado. La presencia como invitado en el mensaje anual del Estado de la Unión fue impactante por la magnificencia del acto que se transmite en cadena (no obligatoria sino voluntaria) a nivel nacional y global y le da un significado muchísimo mayor que la simple “photo opp” en la Casa Blanca. Además Trump se compromete en público, ante los millones de televidentes, a apoyar aún mas la causa democrática venezolana enfatizando en la ilegalidad electoral de Nicolás y el apoyo de mas de cincuenta países a la causa democrática de un país en sufrimiento interno y un éxodo acelerado de sus ciudadanos. Una vista a la sede presidencial estadounidense no pasa de una reseña que se esfuma en la avalancha noticiosa diaria. El acto en el Congreso donde tanto republicanos como demócratas dejan sus diferencias para unirse en un aplauso prolongado a la causa venezolana representada allí por el joven diputado – juramentado presidente de la Asamblea Nacional por la abrumadora mayoría de los diputados electos en diciembre de 2015 el pasado 5 de enero- es sin duda el evento mas significativo en su periplo en búsqueda de apoyo. Como corolario adicional la reunión “person to person at The White House” se efectúo para afinar los dos equipos presidenciales las nuevas acciones a seguir.

Ante el aplauso unido de republicanos y demócratas al venezolano fue un indudable gesto el retribuirlo con una visita personal a la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, Speaker of the House o presidenta del Congreso.

No podemos olvidar que el liderazgo global de Angela Merkel, Boris Johnson, Justin Trudeau, Emmanuel Macron, Josep Borrel y otros reconocidos dirigentes mundiales le han ofrecido su apoyo, en persona, para la reconstrucción de la democracia venezolana. Quiera Dios que ahora prive la seriedad, la sindéresis, la reconciliación, una única hoja de ruta en los eventos a producirse, para que salgamos en paz de este atolladero, del atraso, la criminalidad, la impunidad, el saqueo y el hambre producida desde 1999 por esta plaga de individuos cuyo único fin fue hacerse ricos con los dineros de la Patria. Ya es demasiado el sufrimiento de los venezolanos adentro y afuera del territorio. Su objetivo deberá ser unir a los opositores a la dictadura militar madurista para lograr un consenso y poder exigirle al gobierno la búsqueda de la legitimidad perdida, la separación de poderes, el camino electoral y el respeto a la Constitución, a los valores democráticos y los derechos humanos. Presión absoluta para obligarlos a encontrar una salida sin sangre. Antes de que seamos declarados, con pruebas, desde estado fallido hasta forajido. En el 18/6/ 2017 el constitucionalista chavista Jesús Silva los definía así: “Un Estado Fallido es aquel que por su propia ineptitud, no garantiza servicios básicos para la población tales como la seguridad ciudadana, alimentación, medicinas, etc. Y que se encuentra a merced de criminales como terroristas, narcotraficantes, funcionarios corruptos, entre otros. La víctima es la población que respeta la ley pero que vive expuesta a la desprotección del Estado frente a los ataques de los delincuentes”.

Un Estado Forajido “es aquel que por su propio abuso del poder, viola sistemáticamente los derechos humanos mediante el uso excesivo e indebido de la fuerza pública y no provea seguridad jurídica. Sus víctimas son tanto los ciudadanos inocentes como aquellos que cometieron faltas y son agredidos con medidas salvajes no permitidas por la ley, ejemplo: asesinato, desaparición forzada, tortura, represión brutal, trato cruel, privación ilegítima de libertad”, etc.

¿En cuál de los dos entramos?. Cualquiera de ellos es grave por las repercusiones globales que implican. Tenemos situaciones definidas en uno y otro esquema. Peligroso. Todas las pruebas fueron presentadas en la reunión antiterrorismo celebrada en Bogotá, en detalle y con imágenes satelitales donde sobreponían los grupos forajidos y criminales que usufructúan -como propios cotos de caza- vastas áreas de nuestra geografía. Por cierto que en las reuniones en la Casa Blanca y en el Departamento de Estado se puso de manifiesto un nuevo número de medidas mas drásticas contra el régimen venezolano. Esta vez quieren que la Unión Europea se plegue a ellas pues uno de los objetivos principales son los bienes a nombre de familiares y la presencia de estos en varios países europeos disfrutando del dinero de absoluta corrupción. Igualmente se piensa que esta visita del canciller ruso Serguéi Lavrov podría ser para traer nuevas recomendaciones del gobierno de Putin a militares y civiles cercanos a su confianza. El momento en que viene, tras la gira de Guaidó, le permitirá ver nuevas adhesiones de países que estaban reacios a reconocerlo como presidente de la transición. Calma y cordura pues…

“EL DESASTRE NO ES CULPA DE TRUMP… LO DICE NICOLÁS:

Esta crónica del diario La Nación de Argentina firmada por el periodista Daniel Lozano es menester conocerla para saber lo que acontece puertas adentro del Palacio de Miraflores. Cito: “La versión reload de Nicolás Maduro se ha desatado en los últimos días para sorpresa de los venezolanos. De repente y sin avisar, la revolución de la “suprema felicidad” ya no es perfecta como hasta ahora, al menos ante los ojos “autocríticos” del mandatario. “Hay cosas que están mal y no por culpa de Donald Trump, sino de nosotros. Debemos cambiar todo lo que está mal”, disparó el jefe revolucionario durante la instalación del año judicial 2020. Los mismos jueces que han decretado más de 100 sentencias contra la oposición y el Parlamento democrático y ni un solo fallo contra el chavismo desde hace 12 años escucharon sorprendidos cómo el “hijo de Chávez” ordenaba a su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y a su Asamblea Constituyente que emprendan una reforma urgente de la justicia. Hasta Tarek William Saab, el fiscal impuesto de forma ilegal por él mismo, deberá contar con ayuda futura pese a su supuesta infalibilidad. “¡Es ahora!”, clamó el “presidente pueblo”. “Debemos levantar una gran fuerza ética, espiritual y moral para cambiar a Venezuela en todos sus aspectos, para mejorar. Debemos cambiar a Venezuela para mejor, para bien”, añadió Maduro. E insistió: “No podemos auto engañarnos. Si bien es cierto que estamos impulsando planes que avanzan, pero cuando una mira para un lado no puede hacerse el loco”. El líder chavista describió el desasosiego que sintió al ver las calles deterioradas, llenas de baches y de basura en el barrio del 23 de enero, un bastión revolucionario que protege la “retaguardia” del Palacio de Miraflores. Unas palabras que sorprendieron no sólo por la confesión que suponen, sino también porque la mayor parte del país presenta condiciones mucho peores que las descritas. El regaño de Maduro fue recibido por una larga ovación, pese a que todos los que aplaudían estaban incluidos en sus palabras. En un primer momento, la autocrítica de Maduro sorprendió a la mayoría de los opositores y observadores, acostumbrados a las falsas maravillas de un país que nadie ve a su alrededor. ¿Qué busca realmente el jefe revolucionario parafraseando palabras ya empleadas con anterioridad por él mismo y por Hugo Chávez? La respuesta es del analista Félix Seijas, director de la encuestadora Delphos: “El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) está en campaña”.

El chavismo ya prepara las elecciones parlamentarias, que serían convocadas en principio para finales de año. Unos comicios que pondrán en aprietos a una oposición que no sabe si presentarse o no a unas elecciones fraudulentas desde su origen, con los cuatro principales partidos de la oposición ilegalizados, con sus líderes inhabilitados y con la tarjeta electoral de la Unidad Democrática bloqueada.

“Durante los próximos meses escucharemos de sus dirigentes una variedad de frases que rompen con la línea común de quiénes ocupan el poder. De nuevo ofrecerán esperanza, nuevos comienzos. Se hará el esfuerzo por conectar con las bases, con sus votantes”, desvela Seijas, quien adelanta cuáles son las tres líneas de acción política que ya maneja el poder bolivariano: activar a sus bases (aproximadamente el 25% del registro electoral) ofreciendo nueva esperanza, desactivar al votante opositor reforzando la idea de ser todopoderoso y de que luchar no tiene sentido y profundizar la desunión entre opositores. La guinda de Trump, tan apetecida para los dos antagonistas, parece no tener dueño todavía, pese a la inversión millonaria empleada por la revolución. La semana pasada se hizo público que Maduro gastó 12 millones de dólares en Washington para contratar servicios legales y de cabildeo”. Y no hay servicios de salud, medicinas y alimentación confiables. Así se vive en el socialismo del siglo XXI. ¿Al calco de Cuba? Apenas ayer añadía otra clasificación propia a los “sospechosos”: “Los “corruptos burócratas minimalistas” no son culpa de Trump”. También dijo que iba a impulsar cambios urgentes y que iba a dar el ejemplo poniéndose al frente con grandes rectificaciones”.