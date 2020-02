Runrunes de Bocaranda: BAJO - LA DESVENCIJADA FANB - Runrun

LA DESVENCIJADA FANB:

La penosa imagen de un destacamento completo de la Guardia Nacional Bolivariana en Barinitas lavando sus uniformes en el rio, ante la falta de agua en el comando, movió a muchos uniformados a señalarme varias realidades que el gobierno y -principalmente- el ministerio de la Defensa quieren ocultar. La enorme deserción a lo largo y ancho del país, que hace unos meses llegaba al 80%, hoy está a punto de que cierren destacamentos o los agrupen con otros para guardar las apariencias ante el éxodo decembrino. La ilegal incorporación de la milicia bolivariana a través de la ilegitima asamblea constituyente es un hecho bochornoso para las fuerzas armadas. Gente sin preparación, improvisados defensores del gobierno mas corrupto de nuestra historia, famélicos personajes que solo quieren una mejor vida, se ven incursos hoy en un trabajo que otros abandonaron y se fueron del país ante el drama diario y el hambre. Hoy la Fuerza Armada sobrevive en medio del descontento por la falta de políticas sociales y económicas para el personal militar mientras continúa el incremento de las bajas y deserciones sobretodo en los grados más bajos. Hay tantos generales y almirantes que los tienen cubriendo cargos de capitanes y tenientes en todo el territorio. Hoy la presencia de militares rusos uniformados de venezolanos es un hecho diario. Negocios y represión unidos de la mano desde las alturas del poder. Así estamos. Eso es lo que hay. Tan solo esta madrugada celebrando el golpe de Chávez el 4 de febrero de 1992 decía Nicolás que iba a comenzar una campaña contra los “corruptos burócratas minimalistas” que están haciendo tanto daño a su régimen y que por ello no se le puede echar la culpa a Donald Trump. Ofreció, por enésima vez, que dará “el ejemplo y estará al frente de grandes y urgentes rectificaciones y que no aceptará lloriqueos”. Tan solo cinco minutos antes, había dicho con absoluto descaro que Chávez y su gobierno habían acabado con la corrupción del último siglo venezolano. Esta misma semana lo volvió a plantear sin dar detalles de cuales serían esas acciones. Basta de ¿Buchipluma otra vez? Veremos si, por fin, esta vez se atreve…

LA DEGRADACIÓN:

El informe está en Runrun.es. En el índice de 2019 de la ONG Reporteros Sin Fronteras, Venezuela se acerca cada vez más a la “zona negra” de los países con las peores clasificaciones del mundo sobre libertad de prensa, mientras que Nicaragua sufrió la mayor caída en la región Venezuela ocupa el puesto 148 en la lista de 180 países. Venezuela, Brasil y Nicaragua fueron los países latinoamericanos que registraron una mayor degradación de la libertad de prensa en 2018, según se desprende de la clasificación anual publicada este jueves 6 de febrero por Reporteros Sin Fronteras (RSF). Asimismo, la publicación también alerta la situación con respecto a la prensa en México y Cuba. Venezuela perdió cinco puestos, con lo que se acerca cada vez más a la «zona negra” de la clasificación, que agrupa a los países con las peores clasificaciones del mundo. Ahora está en la posición 148 en la lista de 180 países. «Deriva autoritaria» de Maduro: represión, arrestos, violencia y deportación de periodistas extranjeros. La «deriva autoritaria» del cuestionado gobierno de Nicolás Maduro provocó que se intensificara la represión contra la prensa independiente en Venezuela, y se registrara un número récord de arrestos arbitrarios y actos de violencia perpetrados por las fuerzas del orden y los servicios de inteligencia contra reporteros, apunta RSF. Añádale la lamentable “autocensura” que en algunas radios y televisoras llega al paroxismo ante las permanentes amenazas de Conatel, el ente regulador, cuyo presidente ejerce a la vez el cargo de secretario del despacho presidencial de Maduro.

ENGALLETADOS:

No saben que hacer con el “Petro”, al que quieren convertir en moneda nacional para desaparecer el paupérrimo Bolívar. Otro logro robolucionario, bolivariano y socialista. En un país que este año seguirá rompiendo récords mundiales de hiperinflación, ya casi superando a Zimbabue en su peor época y manejado por funcionarios similares en cuanto a latrocinio, robo, asesinatos, delincuencia, crímenes de lesa humanidad y militares asociados para mantener en el poder al dictador Robert Mugabe. Superando las cifras emitidas por la legítima Asamblea Nacional fue el propio Banco Central quien reveló el récord batido este año por los improvisados párvulos de la economía roja: 9.585%. Ni en el “paro petrolero” de 2002/2003 estuvo tan mal la economía nacional. Tenemos hoy 75 puntos de caída del PIB en comparación con 2013. Insólito. Ahora quieren conectar el Petro a otra reforma tributaria. La fantasía del Petro tiene al 70% de los beneficiados del monedero virtual desorientados y sin saber que hacer tras su “pago” de medio Petro ($30) en Navidad. Colapsaron los chequeos biométricos en 18.000 establecimientos. Solo 1.2 millones, de los 7 millones a los que lo repartieron, pudieron cambiarlo. Bien me lo decía en mi programa en Éxitos FM el economista Leonardo Buniak, esto será una inflación perpetua mientras no se hagan las correcciones al dogmatismo presente. Este es el mayor daño de los asesores cubanos, el español Alfredo Serrano y aquel par de estrellas de la corrupción financiera ecuatoriana durante el gobierno de Correa que se escondieron en Caracas. Estos tres últimos residenciados a cuerpo de rey en el Hotel Meliá Caracas pagados por Miraflores, ya por varios años.

OJO: ¡PELIGRO AÉREO!: Me informan amigos pilotos que el sistema de satélites de búsqueda de aeronaves que se llama COSPAS SARSAT, que es quien recibe las señales del ELT (Electronic Locator Transmitter o Transmisor de Localización Electrónica) y el cual es obligatorio en los aviones no esta funcionando. La razón es que el gobierno bolivariano supuestamente tiene una deuda muy grande por ese servicio y por ello en el último accidente aéreo (donde se perdió una aeronave) no se activó la alarma en el sistema y por ello no dio la ubicación mientras transmitía el ELT.