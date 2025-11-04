Justicia, Encuentro y Perdón alertó sobre aumento de detenciones sin información pública

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) advirtió sobre el aumento de las detenciones en Venezuela sin información pública suficiente de los casos.

La organización indicó que esto crea un escenario de inseguridad jurídica y angustia prolongada debido a la opacidad, aunado a la negación del acceso a asistencia legal que existe en el país.

“Durante la última semana, se ha evidenciado un preocupante aumento de detenciones efectuadas por cuerpos de seguridad del Estado en distintas regiones del país, sin que se informe sobre las circunstancias o el paradero de las personas privadas de libertad”, escribió la organización en su cuenta de X.

La ONG expuso que familiares y defensores de DDHH han denunciado la ausencia total de notificación oficial, el desconocimiento de los centros de detención y la negativa de acceso a abogados o representantes de confianza.

“Configurando un patrón de desapariciones forzadas de corta duración y detenciones arbitrarias”, subrayó JEP.

La organización detalló que esta situación constituye una violación directa a los derechos fundamentales de las personas afectadas, en particular al derecho a la libertad personal, al debido proceso y a la integridad física y moral, así como al derecho de sus familiares a conocer la verdad sobre su paradero.

JEP exigió a las autoridades venezolanas garantizar la información inmediata y veraz sobre la identidad, el paradero y la situación jurídica de todas las personas detenidas, así como el acceso irrestricto a abogados de confianza y la posibilidad de comunicarse con sus familiares, tal y como lo establece la Constitución.

La organización puso como ejemplo el caso de los cuatro cineastas detenidos el pasado viernes, los cuales se encontraban realizando labores de preproducción en las cercanías de la cárcel de Tocorón, como parte de un trabajo especial de grado de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.