AN sigue corriendo la arruga con la aprobación de la ley contra las ONG

Este martes 28, la discusión del proyecto no se llevó a cabo pese a que el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, dijo que el reglamento sería aprobado el pasado 21 de mayo

Redacción Runrun.es 29/05/2024

La Asamblea Nacional chavista difirió otra vez la segunda discusión del proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

Este martes 28 de mayo, el parlamento colocó en su cuenta de X que solo iban a “debatir” sobre dos puntos: la reforma de la Ley Orgánica del Poder Popular y un acuerdo para conmemorar el día del adulto mayor este 29 de mayo.

El pasado martes 21 de mayo, los diputados de la Asamblea Nacional decidieron aplazar la discusión sobre la ley que ha causado polémica y revuelo entre los miembros de ONG fuera y dentro de Venezuela por razones que no justificaron y advirtieron que será analizada en una próxima jornada.

Un día antes, en la acostumbrada rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), su primer vicepresidente, Diosdado Cabello, aseguró que la ley sería aprobada el 21 de mayo.

“(Son) supuestas organizaciones no gubernamentales, supuestas… organizaciones no gubernamentales, que no dependen del Gobierno de Venezuela pero dependen del Gobierno de Estados Unidos”, dijo Cabello.

Desconocen decisi ó n de la Asamblea

El director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels advirtió desconocer la razón por la cual, la AN decidió postergar su aprobación.

“No sabemos si eso implica que hay división a lo interno del Gobierno, si es que lo que quisieron fue simplemente mostrar esta discusión como una amenaza a las ONG”, dijo el abogado y defensor de derechos humanos en una entrevista concedida a la página Versión Final.

Daniels indicó que con la aprobación de la ley, el Gobierno no le está haciendo daño a los directores y líderes de la ONG sino a los más necesitados.

“Las especulaciones son muchas, pero lo que a nosotros nos interesa es el hecho concreto de que estamos ante un proyecto que afecta a los más necesitados, porque eso es lo que queremos transmitirle al Gobierno, que entienda de una buena vez que afectando a las ONG no las afecta a ellas, afecta a los beneficiarios de la labor que esas organizaciones hacen y esperemos que de este entendimiento, el Gobierno entienda esta situación”, expuso.

Este proyecto fue aprobado en primera discusión en enero de 2023.