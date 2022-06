ONG Un Mundo Sin Mordaza recibió el premio “Trust Law 2022” - Runrun

Por la publicación del informe “Guide for Venezuelan migrants in the Americas”

La organización Un Mundo Sin Mordaza recibió el galardón “Collaboration Awards” otorgado por la fundación Thomson Reuters en Londres, Inglaterra, por la publicación del informe “Guide for Venezuelan migrants in the Americas” sobre las leyes de migración, refugio y asilo en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Perú.

La fundación Thomson Reuters promueve este premio cada año con el objetivo de fomentar el cambio social conectando a diferentes organizaciones sin fines de lucro y empresas sociales con escritorios jurídicos. Además apoya a las ONG otorgándoles asistencia legal gratuita y difunde la labor pro bono de las firmas.

“Guide for Venezuelan migrants in the Americas” planteó las preguntas: ¿cuál es el proceso migratorio?, ¿qué pasos se deben seguir para la regularización?, ¿cuáles son las oportunidades para solicitar el asilo y refugio? El manual permite que los venezolanos migrantes tengan mayor conocimiento sobre cómo mantener un estatus legal al país al que se quieren ir o en el que ya están.

El documento permite dar a conocer si los países de acogida han implementado políticas migratorias para esta población que se ha visto forzada a salir de Venezuela

Rodrigo Diamanti, presidente y fundador de Un Mundo sin Mordaza, explicó que se están adelantando conversaciones para la segunda edición del informe en el que se incluirán otros países de América y Europa, tales como Canadá, Panamá, España e Italia.

«De manera que cualquier persona que quiera salir de Venezuela pueda tener información a su alcance para su regularización”, dijo.

“Queremos que las personas que migren puedan hacerlo con la información necesaria para evitar mayores situaciones de vulnerabilidad que afecten sus vidas al cruzar las fronteras para buscar una mejor calidad de vida”, agregó Diamanti.