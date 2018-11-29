El Mañanero de hoy #30Nov: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

EL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO incrementó hoy en 2,5 veces el valor del salario mínimo en el país, que aplica para la mayoría de los trabajadores públicos, y lo ubicó en 4.500 bolívares o poco más de 52 dólares por mes, si se atiende la tasa de cambio oficial.
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“Mantenemos el pago de esos salarios para que nadie tenga excusas para aumentar los precios”, presidente Nicolás Maduro sobre aumento salarial #29Nov.
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es @BarrilVenezuela $50.78 base a WTI de $51.30
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