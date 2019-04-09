Embajador Gustavo Tarre Briceño asume representación oficial de Venezuela ante la OEA - Runrun

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este martes la resolución que reconoce a Gustavo Tarre Briceño, enviado por Juan Guaidó, como representante ante el organismo internacional.
Colombia presentó un proyecto de resolución sobre Venezuela que pide aceptar el nombramiento de Gustavo Tarre como embajador de Venezuela ante la OEA. La votación terminó con 18 votos a favor y 9 en contra, esto más la ausencia del vocero del gobierno de Belice.
La OEA se reunió en su sede principal en Washington, Estados Unidos, para discutir la crisis política, económica y social de Venezuela. La reunión fue solicitada por los representantes de Colombia, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Paraguay y Perú.
Hoy logramos el cese de la usurpación de nuestra silla en el consejo permanente de la #OEA un paso importante para lograr los objetivos planteados por el presidente @jguaido pic.twitter.com/ymzOoiJ3uV
— Gustavo Tarre Briceño (@tarrebriceno) April 9, 2019
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