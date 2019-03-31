Dos heridos de bala durante protesta en Avenida Fuerzas Armadas - Runrun

UNA MUJER Y UN HOMBRE resultaron heridos durante las protestas registradas este domingo 31 de marzo en la avenida Fuerzas Armadas de esta capital. Uno de los ciudadanos lesionados, que al parecer participaban en las manifestaciones, fueron atacados con armas de fuego y a tubazos por presuntos colectivos armados.
En la zona, numerosos vecinos de tres parroquias caraqueñas, Altagracia, San José y La Candelaria, reclamaban en pleno apagón, la restitución de los servicios eléctricos y de agua.
Una fuente médica consultada por El Pitazo, que solicitó resguardar su identidad, confirmó la llegada al área de emergencia del Hospital Vargas de los dos heridos, donde fueron atendidos por galenos de guardia. La mujer ingresó con herida de bala en un muslo y el hombre con herida contusa en la cabeza y ambos brazos.
La mujer es una joven de 18 años, identificada como Hiary Vallejo. Se informó que la herida en el muslo no comporta lesiones complejas. La mujer refirió que recibió el disparo “de parte de un colectivo”.
El otro herido es un hombre de 62 años, identificado como Luis Vargas. Arribó al hospital Vargas con heridas ocasionadas a golpes con un objeto contundente, propinados por presuntos “simpatizantes del chavismo”. Se detalló que resenta traumatismo cráneoencefálico leve y lesiones contusas en los brazos,ocasionadas cuando trató de bloquear el ataque de los sujetos. No está confirmado que presente fractura en los miembros superiores afectados porque en el hospital Vargas no funciona el servicio de radiología para hacerle los exámenes de rigor con rayos X.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxNi8wMi9wcm90ZXN0YXNhZ3VhLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NzM1OC9zZS1yZWdpc3RyYW4tcHJvdGVzdGFzLWVuLWNhcmFjYXMteS1hbHJlZGVkb3ItZGVsLXBhaXMtdHJhcy1hcGFnb24tZGUtZXN0ZS1kb21pbmdvLyIgdGl0bGU9IlNlIHJlZ2lzdHJhbiBwcm90ZXN0YXMgZW4gQ2FyYWNhcyB5IGFscmVkZWRvciBkZWwgcGHDrXMgdHJhcyBhcGFnw7NuIGRlIGVzdGUgZG9taW5nbyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkNvbGVjdGl2b3M8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NzM1OC9zZS1yZWdpc3RyYW4tcHJvdGVzdGFzLWVuLWNhcmFjYXMteS1hbHJlZGVkb3ItZGVsLXBhaXMtdHJhcy1hcGFnb24tZGUtZXN0ZS1kb21pbmdvLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPlNlIHJlZ2lzdHJhbiBwcm90ZXN0YXMgZW4gQ2FyYWNhcyB5IGFscmVkZWRvciBkZWwgcGHDrXMgdHJhcyBhcGFnw7NuIGRlIGVzdGUgZG9taW5nbzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDIvSnVhbi1HdWFpZG/MgS5wbmcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9uYWNpb25hbC8zNzU4NTMvanVhbi1ndWFpZG8tY29udm9jby1tYW5pZmVzdGFjaW9uLWVuLWxhcy1jYWxsZXMtcGFyYS1lc3RlLW1hcnRlcy8iIHRpdGxlPSJKdWFuIEd1YWlkw7MgY29udm9jw7MgYSBwcm90ZXN0YXIgZW4gbGFzIGNhbGxlcyBlc3RlIG1hcnRlcyAjMTJNYXIiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5DYWxsZTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbmFjaW9uYWwvMzc1ODUzL2p1YW4tZ3VhaWRvLWNvbnZvY28tbWFuaWZlc3RhY2lvbi1lbi1sYXMtY2FsbGVzLXBhcmEtZXN0ZS1tYXJ0ZXMvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+SnVhbiBHdWFpZMOzIGNvbnZvY8OzIGEgcHJvdGVzdGFyIGVuIGxhcyBjYWxsZXMgZXN0ZSBtYXJ0ZXMgIzEyTWFyPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMi9mYWVzMDIucG5nKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc1MDI2L3VuLWF1ZGlvLXZpcmFsLW1hcmNvLWVsLWZpbmFsLWRlLWRvcy1qb3ZlbmVzLWludm9sdWNyYWRvcy1lbi1wcm90ZXN0YXMvIiB0aXRsZT0iVW4gYXVkaW8gdmlyYWwgbWFyY8OzIGVsIGZpbmFsIGRlIGRvcyBqw7N2ZW5lcyBpbnZvbHVjcmFkb3MgZW4gcHJvdGVzdGFzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+I01vbml0b3JkZVbDrWN0aW1hPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzUwMjYvdW4tYXVkaW8tdmlyYWwtbWFyY28tZWwtZmluYWwtZGUtZG9zLWpvdmVuZXMtaW52b2x1Y3JhZG9zLWVuLXByb3Rlc3Rhcy8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5VbiBhdWRpbyB2aXJhbCBtYXJjw7MgZWwgZmluYWwgZGUgZG9zIGrDs3ZlbmVzIGludm9sdWNyYWRvcyBlbiBwcm90ZXN0YXM8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAyL0FJTlRFUk5BQ0lPTkFMLnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NDUzOS9hbW5pc3RpYS1pbnRlcm5hY2lvbmFsLWNvbnRhYmlsaXpvLTQxLWVqZWN1Y2lvbmVzLWV4dHJhanVkaWNpYWxlcy1lbi1jaW5jby1kaWFzLyIgdGl0bGU9IkFtbmlzdMOtYSBJbnRlcm5hY2lvbmFsIGNvbnRhYmlsaXrDsyA0MSBlamVjdWNpb25lcyBleHRyYWp1ZGljaWFsZXMgZW4gY2luY28gZMOtYXMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5hbW5pc3RpYSBpbnRlcm5hY2lvbmFsPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzQ1MzkvYW1uaXN0aWEtaW50ZXJuYWNpb25hbC1jb250YWJpbGl6by00MS1lamVjdWNpb25lcy1leHRyYWp1ZGljaWFsZXMtZW4tY2luY28tZGlhcy8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5BbW5pc3TDrWEgSW50ZXJuYWNpb25hbCBjb250YWJpbGl6w7MgNDEgZWplY3VjaW9uZXMgZXh0cmFqdWRpY2lhbGVzIGVuIGNpbmNvIGTDrWFzPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMi9tb3ZpbGl6YWNpb24tMTJmZWIucG5nKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzczODcxL3NlLXJlZ2lzdHJhcm9uLTUzLW1vdmlsaXphY2lvbmVzLWVzdGUtMTJmZWIvIiB0aXRsZT0iU2UgcmVnaXN0cmFyb24gNjkgbW92aWxpemFjaW9uZXMgZXN0ZSAjMTJGZWIiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5kaWEgZGUgbGEganV2ZW50dWQ8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3Mzg3MS9zZS1yZWdpc3RyYXJvbi01My1tb3ZpbGl6YWNpb25lcy1lc3RlLTEyZmViLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPlNlIHJlZ2lzdHJhcm9uIDY5IG1vdmlsaXphY2lvbmVzIGVzdGUgIzEyRmViPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+
Post Views:
3
Enviar Comentarios