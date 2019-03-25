Se registra nuevo apagón en varias zonas de la Gran Caracas, Miranda y el interior del país - Runrun

ESTE LUNES A LA 1:20 PM SE REGISTRÓ un nuevo apagón que afectó varias zonas de la Gran Caracas, Vargas, Miranda, Lara, Anzoátegui, Nueva Esparta, Monagas, Mérida, Zulia, Táchira, Sucre, Aragua, Barinas, Portuguesa, Falcón y Bolívar.
Usuarios en Twitter han reportado que en Caracas las zonas afectadas son: Las Mercedes, La Candelaria, La Boyera, Los Palos Grandes, El Paraíso, El Rosal, San José, Sebucán, Macaracuay, Caurimare, Chacaíto, La Floresta, Antímano, Cumbres de Curumo, Los Dos Caminos, Carrizal, Los Teques, Altamira, El Hatillo, San Bernardino, La Paz, Petare, Plaza Venezuela, Concresa, Coche, La Urbina, Avenida Andrés Bello, Santa Eduvigis, La Tahona, La Trinidad, El Peñón, La Castellana.
El Metro de Caracas informó a través de su cuenta en Twitter que no presta servicio comercial en ninguna de sus lineas debido a la falla eléctrica.
El Aeropuerto Internacional de Maiquetía también permanece sin servicio eléctrico, la falla eléctrica afectó al principal terminal aéreo del país.
Hasta los momentos, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) no ha reportado detalles en su cuenta en twitter sobre la nueva falla eléctrica.
Este sería el segundo apagón que se registra a nivel nacional luego de que el pasado 7 de marzo una falla eléctrica en el sistema central de El Guri dejara sin servicio eléctrico a casi todo el país por más de 100 horas.
Noticia en desarrollo…
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