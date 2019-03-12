Periodista Luis Carlos Díaz fue excarcelado con régimen de presentación cada 8 días - Runrun

EL PERIODISTA LUIS CARLOS DÍAZ fue presentado en tribunales la noche de este 12 de marzo y en la audiencia se decidió su excarcelación.
La periodista Osmary Hernández informó vía Twitter que en la audiencia se le imputó el delito de instigación para delinquir y le impusieron un régimen de presentación cada ocho días, prohibición de salida del país, de participar en concentraciones y de declarar sobre el tema
“Podrá pronunciarse sobre otros temas pero no sobre el caso. Durante la audiencia, Luis Carlos habló durante una hora”, precisó Hernández.
Asimismo, señaló que Díaz será trasladado al Helicoide, desde donde se le permitiría irse a su casa. “A los abogados no se les permite tampoco declarar sobre el tema”, apuntó la periodista.
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