El Gobierno de Nicaragua pide que no le sea aplicada la Carta Democrática - Runrun

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El Gobierno de Nicaragua pide que no le sea aplicada la Carta Democrática

EFE2 enero, 20191min1

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EL GOBIERNO DE NICARAGUA pidió hoy a los cancilleres de América Latina y el Caribe que la Carta Democrática Interamericana (CDI) no le sea aplicada a su país, ante la reciente solicitud en tal sentido del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

“Solicito amablemente el apoyo de sus gobiernos para que las peticiones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, relacionadas con la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, no sean aprobadas”, pidió el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, en un escrito de 21 páginas.

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