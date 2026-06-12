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Organización internacional premia a investigadora venezolana por su labor en la conservación de tortugas

La Sociedad Internacional de la Tortuga Marina (ISTS, por sus siglas en inglés) galardonó a la profesora universitaria e investigadora venezolana, Hedelvy Guada, con el Premio “Champions”, que esta organización entrega anualmente a personas, comunidades u organizaciones por su labor destacada o avance significativo en la investigación y conservación de tortugas marinas.

De acuerdo con la ISTS, Guada ha “desarrollado y consolidado la capacidad nacional de conservación de las tortugas marinas en Venezuela mediante su liderazgo en programas a largo plazo, la investigación y la capacitación. Su labor ha fortalecido los fundamentos tanto científicos como institucionales de la conservación, al tiempo que ha orientado a la próxima generación de profesionales”.

ISTS Champions Award

La investigadora venezolana recibió el premio este año junto a otras cinco personas y organizaciones dedicadas a la conservación de los quelonios durante el XLIV Simposio Internacional de Tortugas Marinas, realizado entre el 28 de febrero y 6 de marzo pasados en en Kailua-Kona, Hawaii, Estados Unidos. Allí lo recibieron los biólogos venezolanos Marco García-Cruz y Héctor Barrios-Garrido, quienes residen en Arabia Saudita.

“Desde la protección de playas de anidación críticas y el empoderamiento de las comunidades costeras, hasta el fomento de la investigación, la educación, la mentoría y las acciones de conservación, estos campeones representan la fortaleza y la diversidad de nuestra comunidad global dedicada a las tortugas marinas”, señala el comunicado del ISTS sobre los galandonados este año.

Guada es jefa del Museo de Biología de la Universidad Central de Venezuela, (MBUCV), docente e investigadora del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Facultad de Ciencias.

La investigadora venezolana ha recorrido las costas del país –desde Zulia y la Península de Paraguaná en Falcón, pasando por las playas del Litoral Central, hasta llegar a la Península de Paria, en Sucre– gracias a los trabajos de investigación que ha desarrollado desde 1987 sobre distintas especies de tortugas en Venezuela. Durante más de un cuarto de siglo, ha escrito publicaciones, material divulgativo y organizado exposiciones sobre tortugas marinas. 

Es licenciada en Biología de la UCV y tiene un máster en Ciencias Biológicas en la Universidad Simón Bolívar de Caracas. Es miembro fundadora del Centro de Investigación y Conservación de Tortugas Marinas y ha sido coordinadora del Grupo de Trabajo en Tortugas Marinas de Venezuela y de WIDECAST para Venezuela. Además, desde 1993 es miembro del IUCN/SSC Marine Turtle Specialist Group y de varios grupos internacionales enfocados en el tema. En el 2000 fue coautora del Plan de Acción para la Recuperación de las Tortugas Marinas de Venezuela y en 2008 editó el Plan de Acción para la Recuperación de las Tortugas Marinas de Panamá.

Hedelvy Guada, jefa del Museo de Biología de la UCV, recibió el reconocimiento en el XLIV Simposio Internacional de Tortugas Marinas
Investigadora venezolana gana premio internacional por conservación de tortugas
Redacción Runrun.es
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La Sociedad Internacional de la Tortuga Marina (ISTS, por sus siglas en inglés) galardonó a la profesora universitaria e investigadora venezolana, Hedelvy Guada, con el Premio “Champions”, que esta organización entrega anualmente a personas, comunidades u organizaciones por su labor destacada o avance significativo en la investigación y conservación de tortugas marinas.

De acuerdo con la ISTS, Guada ha “desarrollado y consolidado la capacidad nacional de conservación de las tortugas marinas en Venezuela mediante su liderazgo en programas a largo plazo, la investigación y la capacitación. Su labor ha fortalecido los fundamentos tanto científicos como institucionales de la conservación, al tiempo que ha orientado a la próxima generación de profesionales”.

ISTS Champions Award

La investigadora venezolana recibió el premio este año junto a otras cinco personas y organizaciones dedicadas a la conservación de los quelonios durante el XLIV Simposio Internacional de Tortugas Marinas, realizado entre el 28 de febrero y 6 de marzo pasados en en Kailua-Kona, Hawaii, Estados Unidos. Allí lo recibieron los biólogos venezolanos Marco García-Cruz y Héctor Barrios-Garrido, quienes residen en Arabia Saudita.

“Desde la protección de playas de anidación críticas y el empoderamiento de las comunidades costeras, hasta el fomento de la investigación, la educación, la mentoría y las acciones de conservación, estos campeones representan la fortaleza y la diversidad de nuestra comunidad global dedicada a las tortugas marinas”, señala el comunicado del ISTS sobre los galandonados este año.

Guada es jefa del Museo de Biología de la Universidad Central de Venezuela, (MBUCV), docente e investigadora del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Facultad de Ciencias.

La investigadora venezolana ha recorrido las costas del país –desde Zulia y la Península de Paraguaná en Falcón, pasando por las playas del Litoral Central, hasta llegar a la Península de Paria, en Sucre– gracias a los trabajos de investigación que ha desarrollado desde 1987 sobre distintas especies de tortugas en Venezuela. Durante más de un cuarto de siglo, ha escrito publicaciones, material divulgativo y organizado exposiciones sobre tortugas marinas. 

Es licenciada en Biología de la UCV y tiene un máster en Ciencias Biológicas en la Universidad Simón Bolívar de Caracas. Es miembro fundadora del Centro de Investigación y Conservación de Tortugas Marinas y ha sido coordinadora del Grupo de Trabajo en Tortugas Marinas de Venezuela y de WIDECAST para Venezuela. Además, desde 1993 es miembro del IUCN/SSC Marine Turtle Specialist Group y de varios grupos internacionales enfocados en el tema. En el 2000 fue coautora del Plan de Acción para la Recuperación de las Tortugas Marinas de Venezuela y en 2008 editó el Plan de Acción para la Recuperación de las Tortugas Marinas de Panamá.

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