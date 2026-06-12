La Sociedad Internacional de la Tortuga Marina (ISTS, por sus siglas en inglés) galardonó a la profesora universitaria e investigadora venezolana, Hedelvy Guada, con el Premio “Champions”, que esta organización entrega anualmente a personas, comunidades u organizaciones por su labor destacada o avance significativo en la investigación y conservación de tortugas marinas.

De acuerdo con la ISTS, Guada ha “desarrollado y consolidado la capacidad nacional de conservación de las tortugas marinas en Venezuela mediante su liderazgo en programas a largo plazo, la investigación y la capacitación. Su labor ha fortalecido los fundamentos tanto científicos como institucionales de la conservación, al tiempo que ha orientado a la próxima generación de profesionales”.

La investigadora venezolana recibió el premio este año junto a otras cinco personas y organizaciones dedicadas a la conservación de los quelonios durante el XLIV Simposio Internacional de Tortugas Marinas, realizado entre el 28 de febrero y 6 de marzo pasados en en Kailua-Kona, Hawaii, Estados Unidos. Allí lo recibieron los biólogos venezolanos Marco García-Cruz y Héctor Barrios-Garrido, quienes residen en Arabia Saudita.

“Desde la protección de playas de anidación críticas y el empoderamiento de las comunidades costeras, hasta el fomento de la investigación, la educación, la mentoría y las acciones de conservación, estos campeones representan la fortaleza y la diversidad de nuestra comunidad global dedicada a las tortugas marinas”, señala el comunicado del ISTS sobre los galandonados este año.

Guada es jefa del Museo de Biología de la Universidad Central de Venezuela, (MBUCV), docente e investigadora del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Facultad de Ciencias.

La investigadora venezolana ha recorrido las costas del país –desde Zulia y la Península de Paraguaná en Falcón, pasando por las playas del Litoral Central, hasta llegar a la Península de Paria, en Sucre– gracias a los trabajos de investigación que ha desarrollado desde 1987 sobre distintas especies de tortugas en Venezuela. Durante más de un cuarto de siglo, ha escrito publicaciones, material divulgativo y organizado exposiciones sobre tortugas marinas.

Es licenciada en Biología de la UCV y tiene un máster en Ciencias Biológicas en la Universidad Simón Bolívar de Caracas. Es miembro fundadora del Centro de Investigación y Conservación de Tortugas Marinas y ha sido coordinadora del Grupo de Trabajo en Tortugas Marinas de Venezuela y de WIDECAST para Venezuela. Además, desde 1993 es miembro del IUCN/SSC Marine Turtle Specialist Group y de varios grupos internacionales enfocados en el tema. En el 2000 fue coautora del Plan de Acción para la Recuperación de las Tortugas Marinas de Venezuela y en 2008 editó el Plan de Acción para la Recuperación de las Tortugas Marinas de Panamá.