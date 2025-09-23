Promueven programa educativo para mitigar riesgos de contaminación por mercurio en Caura

La organización no gubernamental Clima21, conocida por promover los derechos humanos ambientales en Venezuela, presentó un programa educativo dirigido a mitigar los riesgos de contaminación por mercurio en comunidades del bajo Caura, en el estado Bolívar.

Mediante su página web, Clima21 alertó que la contaminación por mercurio es un riesgo significativo para la salud, especialmente para la población infantil y en etapa prenatal.

“La principal fuente global de emisión de mercurio es la minería de oro no industrializada, que contamina ríos y cuerpos de agua. En estos entornos, el mercurio se transforma en metilmercurio, un compuesto aún más tóxico que se acumula en las cadenas alimentarias, afectando a las poblaciones humanas a través del consumo de peces contaminados”, señaló la organización.

Como parte de este programa, la organización realizó un material educativo que servirá como recurso para ayudar a las comunidades locales a “comprender los peligros de la contaminación por mercurio y adopten hábitos alimentarios más seguros”.

Este recurso ha sido diseñado con una “perspectiva integral que fusiona la salud, la protección ambiental y el respeto por las culturas y saberes locales”. Su contenido se basa en un enfoque participativo, incorporando la visión y las necesidades de las propias comunidades. En el material se abordan los siguientes aspectos:

Información sobre el mercurio: qué es, cómo llega al ambiente y por qué es peligroso.

Impactos en la salud: explica los efectos en el cuerpo humano, especialmente en el sistema nervioso, el desarrollo infantil y la salud de las mujeres embarazadas.

Contaminación en el bajo Caura: describe cómo las actividades mineras contaminan los ríos y afectan a las comunidades.

Prevención y protección: consejos prácticos para reducir la exposición, principalmente en el consumo de pescado y en la vida diaria.

Educación comunitaria: materiales didácticos diseñados para ser entendidos y usados en talleres, charlas y actividades colectivas.

Puede leer y descargar el material educativo de Clima21 aquí