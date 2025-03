Venezuela se convierte en el segundo país del mundo en perder todos sus glaciares

Venezuela se convirtió en el segundo país del mundo en perder todos sus glaciares con la desaparición del glaciar Humboldt -también conocido como La Corona- de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

De acuerdo con el informe “Estado del clima en América Latina y el Caribe 2024”, Venezuela y Eslovenia son los dos únicos países del mundo en perder todos sus glaciares en la época moderna.

Venezuela has become the second country in the world to lose all of its glaciers.



This stark reality comes from the latest #StateOfClimate report on Latin America and the Caribbean.



