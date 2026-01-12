Lo que había en los 12 lugares impactados por EEUU el #3Ene

Por Tal Cual y La Hora de Venezuela

Cuando el sábado 3 de enero se hizo de día, comenzaron a verse los daños que dejó el ataque militar de Estados Unidos sobre territorio venezolano. En los días subsiguientes, reportes de prensa y de las propias autoridades y la propaganda oficial han mostrado cómo quedaron los lugares golpeados por armas estadounidenses, en varios casos con fragmentos de ellas que quedaron en el terreno.

La evaluación de fotografías, videos, mapas e imágenes satelitales permite dar cuenta de cuáles fueron los objetivos puestos en la mira, y por qué, además incorporando evidencias audiovisuales de la misma madrugada –registradas por habitantes de distintos sectores–, que coinciden en algunos casos con las exposiciones de armas de defensa que la propia administración de Nicolás Maduro hizo durante 2025.

La FAN cuenta con distintos sistemas defensa antiaérea, de los cuales los más notorios son las lanzaderas misilísticas BUK-M2E, S-125 Pechora, S-300 y las cañoneras ZU-23, además de los sistemas portátiles Igla-S.

Reporta el Wall Street Journal, citando a fuentes gubernamentales de EEUU, que la operación en Caracas fue llevada a cabo por la unidad de élite Delta Force del Ejército –es decir, los uniformados que capturaron a Nicolás Maduro– y el Regimiento 160 de Aviación de Operaciones Especiales (SOAR), conocidos como los “Night stalkers” (acechadores nocturnos), que usaron helicópteros para atacar en la capital y para transportar a los militares para ejecutar la misión.

Este grupo 160th SOAR utiliza helicópteros Chinook (MH-47G) y Black Hawk (MH-60M para transporte y MH-60M DAP fuertemente artillado). Estos tipos de aeronaves quedaron registrados en videos tomados por habitantes de Caracas la madrugada de 3 de enero, como se observa en esta recopilación:





9 US AH-64 Apache attack helicopters and CH-47 transport helicopters are seen flying over the Venezuelan capital of Caracas.



It appears that the US is invading Venezuela. https://t.co/yyF74LPrUB pic.twitter.com/FrxJFSqKRu — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) January 3, 2026

Desde octubre de 2025 se reportó la presencia del SOAR 160 en el Caribe, específicamente en Trinidad y Tobago, donde se vieron volando los helicópteros. No hay admisión de que la operación “Absolute Resolve” incluyera despegues desde ese país, fronterizo al este con Venezuela, y las autoridades trinitenses negaron cualquier participación.

Todos los lugares atacados la madrugada del 3 de enero eran de interés militar. En cada uno de los casos, el fuego estadounidense puso en la mira aparatos de defensa antiaérea, como las armas BUK o ZU-23; y radares.

También se apuntó a sistemas de comunicaciones, como los usados por la Fuerza Armada Nacional con el sistema de seguridad fronterizo Tetra (Terrestrial Trunked Radio, por sus siglas en inglés), una red cerrada y cifrada de comando militar, que ha sido mencionado durante ejercicios militares. Ese sistema emplea antenas microondas ubicadas en lugares elevados.

Puerto de La Guaira

Ya desde la madrugada del sábado 3 de enero se difundieron videos que mostraban daños en el puerto de La Guaira, tanto desde la distancia con evidencia de los bombardeos, como de cerca y a pie de calle con los primeros daños. Allí el ataque se registró a la 1:56 AM, relataron testigos.

Así bombardearon las posiciones del régimen en La Guaira. pic.twitter.com/vUdC2UnI4C — Ulula (@Ulul4r) January 3, 2026

Las imágenes muestran un ataque estadounidense contra un objetivo en el puerto de La Guaira el 3 de enero que provocó la detonación de un sistema tierra-aire BUK y otras explosiones secundarias.



Pero el principal protagonista de la eliminación de las Defensas Antiaéreas fue la… pic.twitter.com/xTSvaELF4g — BELLUMARTIS (@bellumartis) January 9, 2026

Los impactos se produjeron en el muelle comercial de La Guaira, donde se almacenan galpones y contenedores. Allí también estaba acantonada al menos una plataforma misilística antiaérea BUK-M2E. Así confirmaron a periodistas trabajadores portuarios.

Los equipos fueron llevados durante los ejercicios “de defensa contra el imperio” del último trimestre de 2025. La narrativa oficialista es que el ataque de EEUU apuntó a insumos para diálisis y quimioterapias ubicados en el sitio, pero incluso en el video publicado por el gobernador José Alejandro Terán haciendo tal denuncia se puede ver el equipo militar destruido, incluyendo pedazos del misil defensivo no disparado:

Por otra parte, trabajadores de Bolipuertos han comentado a periodistas que los insumos médicos estaban almacenados en lugares sin señalización ni identificación de material sanitario.

La Carlota

En la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda también había defensas antiaéreas. El 26 de noviembre se conocieron imágenes de esos equipos BUK-M2E de fabricación rusa en la instalación ubicada al este de Caracas, cerca de la autopista Francisco Fajardo. Un mes antes, había comenzado el despliegue de estos sistemas, en coincidencia con los reportes de aeronaves militares estadounidenses volando cerca de la costa del país.

También en esa base aérea ubicaron sistemas de artillería antiaérea ZU-23, como se vio en un video compartido por la FAN en octubre de 2025.

Cuando amaneció el 3 de enero, se vieron los restos de uno de los BUK-M2e. Estaba en el mismo lugar que meses atrás. No hay confirmación de que haya sido activado u operado durante la madrugada del 3 de enero. Estos aparatos tienen un sistema de radar propio y capacidad de atacar simultáneamente hasta 24 objetivos aéreos a distancias de hasta 20 kilómetros, según sus especificaciones técnicas.

La pista y otras instalaciones militares, como los hangares del Ejército venezolano, no fueron afectados. Imágenes posteriores al ataque confirman que en La Carlota hubo una avioneta que quedó atravesada en la pista, al igual que un camión; y se vieron marcas de combustión en zonas verdes del lugar.

La ubicación de la avioneta y el camión en medio de la pista es consistente con los entrenamientos que el propio gobierno venezolano divulgó en octubre de 2025. En un video, mostró que durante una evacuación de La Carlota tales equipos serían atravesados en la pista para inhabilitar su uso (por ejemplo para el aterrizaje y llegada de tropas extranjeras), pero también se moverían los BUK y las baterías antiaéreas ZU-23. El 3 de enero solo hay evidencia de que ocurrió lo primero.

En el ataque a La Carlota se usó al menos un dron Lucas, un aparato guiado y explosivo, caracterizado por el zumbido que hace durante el vuelo. Así se confirma con un video capturado por un habitante de Caracas, que muestra el impacto en la base aérea (geolocalizable porque en el material se observa al fondo Torre Británica y el hotel Caracas Palace, en Altamira):

#URGENTE Nos hacen llegar este video de lo que sería parte del ataque a la base aérea La Carlota, en Caracas. pic.twitter.com/SaOWhnXs4U — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) January 3, 2026

Aeropuerto de Higuerote

Incluso antes de la 1:50 AM, en el aeropuerto de Higuerote se registraron los primeros impactos, fue el primer sitio atacado por EEUU. Personas con conocimiento del lugar reportaron a TalCual que allí fueron destruídos al menos equipos BUK-M2E, según estos videos captados durante la mañana cuando los incendios habían sido sofocados:

Por qué Higuerote?? Circulan videos que muestran daños en el aeropuerto de Higuerote, en el estado Miranda.

Según un experto en materia militar consultado, estos daños podrían estar vinculados a una presunta operación destinada a neutralizar puntos estratégicos en la zona. La… pic.twitter.com/VC0cNPhiWd — Alexandra Belandia R (@abelandia) January 3, 2026

Las fuentes añadieron que en ese aeródromo había un tercer BUK-M2E que también quedó inhabilitado, además de tres sistemas de artillería antiaérea y una avioneta civil abandonada que quedó destruida producto de la explosión del sistema defensivo (como también se ve en el video).

Otro video registrado durante la noche muestra que sobre el aeropuerto de Higuerote se vieron bolas de fuego formando arcos en el cielo. Se trataría de las municiones antiaéreas almacenadas en el lugar explotando y quemándose a partir del ataque estadounidense.

🇻🇪🇺🇸‼️ | URGENTE — Aeropuerto Higuerote siendo bombardeado masivamente en estos momentos.



¿Bunker? pic.twitter.com/WLanXzCI7c — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 3, 2026

En el aeropuerto de Higuerote hubo dos rondas de ataques (porque los vehículos militares estaban en dos puntos distintos del aeródromo). Así lo confirmó a TalCual una fuente informada del lugar, que además aseguró que aquella madrugada no había funcionarios militares en el sitio; y también el testimonio de un habitante del sector registrado por CNN en Español.

Cerro el Volcán

Otro lugar impactado fue el cerro El Volcán, en el sureste de Caracas. El sitio es reconocido por la cantidad de antenas de transmisión que aprovechan la altura para garantizar su efectividad. Desde allí operan repetidoras de televisión, pero se asume que también algunas de uso militar, como las antenas necesarias para el sistema Tetra que incluye comunicaciones de defensa estratégica.

No toda la infraestructura del sitio fue derribada. Imágenes posteriores al ataque muestran que varias de ellas, de uso civil, quedaron en pie.

¿Por qué atacaron donde atacaron? Lo que había en los 12 lugares impactados por EEUU

TalCual|enero 11, 2026

Mediante análisis de videos, imágenes satelitales y fotografías, usando en algunos casos herramientas de geolocalización, TalCual pudo determinar que EEUU atacó en 12 lugares durante su incursión en territorio venezolano para capturar a Nicolás Maduro. En todos los casos fueron sitios con defensas antiaéreas, radares o sistemas de comunicación militar. En algunos, hubo estructuras que quedaron en pie, evidenciando una «operación militar quirúrgica»

Videos Recomendados

Arturo Berti narró a La Hora de Venezuela cómo fue testigo junto a su familia de la caída de un misil en el jardín de su casa; un inmueble de tres niveles, ubicado en la calle 4 de La Boyera. Fue el primer impacto de un total de tres que contó el caraqueño. “Después se escuchó una segunda explosión y una tercera. La segunda creo fue la de El Volcán, donde están las antenas de telecomunicaciones y de las televisoras. Oí una tercera explosión que supongo que también fue ahí. Pero la cosa fue horrible”, relató.

El impacto en esa zona afectó varias casas, como fue registrado en un video publicado por Amanda Lucci en Youtube.

El ataque a El Volcán dejó una civil muerta, Yohanna Rodríguez Sierra, de 45 años de edad.

Carmen de Uria

Otro ataque reportado en La Guaira fue en la población de Carmen de Uria. Allí, en un campamento de entrenamiento, el Ejército venezolano había ubicado vehículos de defensa antiaérea BUK, pero también artillería para repeler ataques aéreos.

En enero de 2025 fue inaugurado en Carmen de Uria el Complejo de Especialización de Fuerzas Especiales Teniente Coronel Eliécer Otaiza. El espacio fue pensado para entrenar comandos tácticos especiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Fuerza Armada Nacional (FAN). Fue abierto también para fortalecer la capacidad de defensa y seguridad con enfoques populares-militares-policiales. Dos baterías antiaéreas fueron apostadas en el sitio.

En videos mostrados por las propias plataformas oficiales, se mostraba el uso de estos sistemas apuntando hacia el mar, particularmente los entrenamientos de artillería ZU-23, a finales de octubre de 2025. En otro video, donde se veían dos lanzaderas de misiles, un militar a cargo incluso indicaba a Telesur dónde estaba ubicado material militar camuflado.

🇻🇪🇺🇸 | Según se informa, este video fue filmado en un campo de entrenamiento utilizado por la FAES y la DGCIM en Carmen de Uria, al este de La Guaira, Venezuela.



Via @FaytuksNetwork pic.twitter.com/Uc1IqRQvPU — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 3, 2026

Tras el 3 de enero y la acción estadounidense, fotografías tomadas durante esta semana, y a plena luz del día, muestran los restos del equipamiento militar en el sitio donde el ministro Diosdado Cabello también se mostró activando un campo de entrenamiento para las milicias.

Un funcionario del Cicpc que visitó el lugar la mañana del sábado 4 de enero, dijo a TalCual que “no le lanzaron a la base como tal” y que el ataque fue preciso: lo apuntado fueron los equipos de defensa antiaérea. Esas armas estaban apostadas a un lado de la iglesia del “Cristo del brazo caído”, donde civiles acuden a rezar.

Defensas antiaéreas BUK-M2E destruidas en Carmen de Uria

En el sitio quedó el BUK diezmado y restos de los misiles que cargaba[/caption]

Infantería de Marina en la meseta de Mamo, Catia La Mar

Uno de los lugares donde se ha evidenciado con mayor fuerza el ataque de Estados Unidos la madrugada del 3 de enero de 2026 es en la meseta de Mamo, en Catia La Mar, La Guaira. Allí se ubica una base naval donde funciona la Comandancia de la Infantería de Marina y la Academia de la Marina Bolivariana.

En 2023, unas fotos divulgadas por la FAN mostraban una visita del Comandante de la ZODI La Guaira a esa base militar, y quedaba registrada la presencia de un BUK-M2E.

Durante la madrugada del 3 de enero, esta instalación militar fue una de las que concentró mayor fuego estadounidense. En registros hechos por civiles desde las cercanías, se observa que en el sitio hubo múltiples detonaciones, y se observa el lanzamiento de un proyectil antiaéreo, presumiblemente un BUK.

The Venezuelan naval academy and marine base in Catia La Mar was also struck by the US this morning.

A Venezuelan BUK unit was based there #Venezuela pic.twitter.com/8zB9kf05T2 — CNW (@ConflictsW) January 3, 2026

En videos que han sido divulgados en redes sociales, se pueden ver al menos cuatro sistemas antiaéreos dañados, que estaban guardados bajo un cobertizo. El impacto, no obstante, dejó algunos todavía reparables.

Varias fotografías también registran el tamaño del daño, aunque también dan cuenta de que varias unidades antiaéreas no estaban operativas o no fueron activadas ese día.

Cerca de la base naval de Mamo, en La Guaira, se ubica el urbanismo Rómulo Gallegos, de Catia La Mar, donde ocho viviendas quedaron destruidas durante el ataque militar de EEUU, debido a la explosión de uno de los misiles lanzados en la zona y que cayó directamente en esta zona civil. El edificio afectado se encuentra a unos 500 metros de distancia de la instalación militar. Allí se produjo la muerte de una civil, Rosa González, de 70 años.

Fuerte Guaicaipuro

En los Valles del Tuy también hubo ataques aéreos de Estados Unidos. Durante la madrugada del 3 de enero, en redes sociales hubo quien afirmaba que se trataba de bombardeos al aeropuerto metropolitano. Pero evidencias posteriores demuestran que lo impactado fue el Fuerte Guaicaipuro, una instalación militar.

Allí estaban acantonados al menos dos lanzadores de misiles BUK-M2E y un radar (que sirve a los sistemas para ubicar sus blancos al disparar). Así fue mostrado en televisión en octubre de 2025 durante una transmisión oficial.

Además, en el sitio se había instalado una lanzadera de misiles antiaéreos BUK-M26 y otros sistemas de defensa. Después de todo, es el segundo fuerte militar más grande alrededor del área metropolitana de Caracas, y alberga al 392 Grupo Misilístico de Defensa Aérea Cap. Manuel Gual. Además, en el sitio funcionaba una antena de la red Tetra.

En un video grabado por una persona residente de una zona cercana se evidencian, al menos, dos ataques. En el segundo se ve el mismo efecto que en Higuerote: explosion de racimo desde el suelo, como posible prueba de que estalló armamento venezolano cuando ocurrió el impacto de las municiones de EEUU.

Fuerte Guaicaipuro was also attacked by the US on January 3rd. Both BUK and Igla missiles were stored at the base.

There’s a large amount of secondary explosions from the solid rocket fuel in the missiles exploding.#Venezuela pic.twitter.com/BZ2cwOI0r8 — CNW (@ConflictsW) January 7, 2026

Altos de Irapa, El Junquito

Los ataques de EEUU la madrugada del pasado sábado 3 de enero alcanzaron una base militar de radares, ubicada en El Junquito, aunque no se reportaron grandes daños materiales, al menos tres viviendas tienen los vidrios de las ventanas rotos. En esta zona se sintieron dos impactos fuertes

Un funcionario confirmó a TalCual que en la ofensiva falleció un capitán, que se encontraba en la base militar de radares, ubicada en la parte más alta de la urbanización Altos de Irapa, desde donde hay amplia vista al mar Caribe. La ubicación también era ideal para la instalación de una antena del sistema de comunicación castrense Tetra, además de un radar militar que quedó registrado en un video compartido en X el 10 de octubre de 2025.

Hace unos días les compartí la geolocalización de sistemas de defensa y radares en la Urb. Altos de Irapa, El Junquito. Una zona estratégica con vista a Maiquetía y a Caracas a casi 2000 metros de altitud. Coordenadas: 10°28'04"N, 67°03'13"W. Hoy les traigo el video. pic.twitter.com/zdz8Z4mjK7 — 𝘼𝙧𝙧𝙚𝙘𝙝𝙤 (@Arr3ch0) October 10, 2025

El primer ataque a la base de radares de El Junquito ocurrió exactamente a la 1:57 a.m. con 13 segundos y el segundo a la 1:57 a.m. con 39 segundos; al tiempo que en Caracas ocurrían más explosiones y una vecina gritaba: «Empezó la guerra», quedó registrado en un video.

Así quedaron antenas de Altos de Irapa, en El Junquito, luego del ataque de EEUU

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC)

Las antenas de comunicación del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), ubicado en el kilómetro 11 de la carretera Panamericana en el estado Miranda, quedaron reducidas a escombros tras ser atacadas la madrugada del 3 de enero durante el operativo militar de EEUU para capturar a Nicolás Maduro.

Las detonaciones despertaron abruptamente a los habitantes de San Antonio de los Altos y otras zonas de los Altos Mirandinos. “El estruendo fue muy grande, nos paramos de la cama corriendo, no entendíamos qué estaba ocurriendo”, relató un vecino de la urbanización Los Salias, ubicada a pocos metros del complejo científico, al medio local El Tequeño.

Durante la mañana se pudieron ver las antenas reducidas a metal retorcido, equipos calcinados y cráteres en el terreno. El sitio presuntamente era usado para albergar antenas militares del sistema Tetra, debido a su ubicación estratégica y altura.

Cortesía: El Tequeño

El Ministerio de Ciencia y Tecnología denunció que en el ataque a instalaciones en el IVIC fueron afectados cuatro centros de investigación científica, ubicados en edificios adyacentes.

🚨 ¡No a la agresión contra la ciencia!

La comunidad científica del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) sufrió un ataque que dañó sus instalaciones y puso en riesgo investigaciones clave para el país🏢💔 pic.twitter.com/JkgIpQR5xg

— Ministerio del Poder Popular para las Comunas (@mincomunas_ve) January 7, 2026

Observatorio Cajigal – Comandancia de la Milicia

Cuando la madrugada del 3 de enero de 2026 todavía se escuchan caer los explosivos, el ruido de helicópteros y los drones de última generación que usó EEUU en su ataque en Venezuela, en redes sociales se especulaba con una supuesta destrucción del Cuartel de la Montaña, el antiguo Museo Histórico Militar convertido en mausoleo de Hugo Chávez.

Con las horas, y para algunos con la llegada de la luz del día, fue quedando claro que la infraestructura atacada no fue esa pero sí otra cerca, a unos 500 metros de distancia. La confusión se dio por el ángulo en que se vio el fuego durante la madrugada. El Observatorio Cajigal ardió aquella noche.

Ese sitio, en un lugar estratégico y en altura elevada, alberga la Comandancia de la Milicia Bolivariana, y también una instalación de comunicaciones usada para el sistema militar Tetra. Además, también se presume que estaban instalados allí equipo de artillería antiaérea ZU-23.

⚠️ Este video no muestra un ataque al Cuartel de la Montaña 4F, sino al Comando General de la Milicia Bolivariana, antiguo Observatorio Gagigal, a 500 m

Confirmamos la estructura impactada mediante geolocalización. También hay usuarios de redes sociales que confirman que el… pic.twitter.com/se7Gm0rAWZ

— Cazadores de Fake News (@cazamosfakenews) January 3, 2026

Fuerte Tiuna

El punto central del ataque de EEUU en Caracas fue Fuerte Tiuna, sede de varios batallones militares pero también del sitio donde pernoctaba Nicolás Maduro. El lugar ha sido descrito como una casa de seguridad, como un “búnker”, con su propia planta de energía, entradas reforzadas y otras características.

📍Fuerte Tiuna, #Venezeula (🇻🇪)@CSIS got a close-up look at the impacts at Fuerte Tuna, the focus of Operation Absolute Resolve on January 3rd, via @AirbusSpace imagery. https://t.co/X3MxYDuFSX pic.twitter.com/jjyQgVf3dt

— SA Defensa (@SA_Defensa) January 9, 2026

🇻🇪 | Camionetas pickup de Unidades de Reacción Rápida -URRA destruidas en Fuerte Tiuna en los ataques del 3 de enero. Se trata de Toyota Hilux en su mayoría, militarizadas para patrullaje armado, con afuste para una FN MAG 7,62mm y barandas para facilitar el transporte de tropas pic.twitter.com/xO66Yf3Z0D

— FAV-Club (@FAV_CLUB) January 10, 2026

Pero además, allí fue golpeado el Grupo Ribas 397, del Cuartel Ribas, dotado de sistemas antiaéreos Igla-S (Manpads). En Fuerte Tiuna es quizá uno de los sitios donde quedaron más evidencias de la respuesta de los uniformados venezolanos. Usuarios en redes sociales mostraron que algunas defensas antiaéreas se usaron, y el testimonio de un sargento que contó que el Batallón Ayala y el Bolívar fueron golpeados.

También hubo lugares que fueron atacados por EEUU con precisión, como una subestación eléctrica de tamaño reducido que suplía electricidad a parte del complejo:

insertar video de subestación eléctrica atacada en fuerte tiuna

Recopilación de imágenes satelitales dan cuenta de edificios destruidos durante el ataque de EEUU a Fuerte Tiuna.

NEW before-and-after satellite imagery shows damage to military buildings and equipment in Caracas, Venezuela, after the US airstrikes overnight.

Dec 22 vs. Jan 3 (📸: @vantortech) pic.twitter.com/shNyj27DbK

— Jake Epstein (@byjepstein) January 3, 2026

Subestaciones de Corpoelec

El ataque de Estados Unidos en territorio venezolano también afectó al menos dos subestaciones eléctricas en la capital, como parte de las acciones para dejar a oscuras a Fuerte Tiuna. Una medida consistente con operativos de infiltración y extracción de soldados.

El Ministerio de Energía Eléctrica informó la mañana del sábado 3 de enero que las subestaciones Panamericana y Escuela Militar, que iluminan al Fuerte Tiuna y a sectores aledaños, además de otras localidades de la capital, fueron impactadas. El ministro Jorge Márquez dijo que hubo daños irreparables.

El ataque militar de Estados Unidos en Venezuela terminó con la captura de Nicolás Maduro y dejó «más de cien» personas muertas, según las autoridades. El Ejército y la Milicia dieron cuenta de 24 uniformados muertos con obituarios en historias de Instagram de sus respectivas cuentas. Monitor de Víctimas y La Hora de Venezuela han identificado a 78 fallecidos, incluyendo 42 militares venezolanos, 32 cubanos y cuatro civiles.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.