Cinco grupos de poder usaron el jet de lujo decomisado a Nicolás Maduro

El 6 de febrero de 2025 las autoridades de Estados Unidos decomisaron un lujoso jet Dassault Falcon 2000 EX, identificado con la matrícula YV3360 y propiedad de la empresa Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), que por años había sido utilizado para el traslado de autoridades gubernamentales del gobierno de Nicolás Maduro, algunos de sus familiares, además de personal relacionado con varios ministerios y la industria petrolera.

La Hora de Venezuela obtuvo acceso a la bitácora de vuelo del lujoso jet, con un registro de 506 pasajeros que fueron transportados en 91 vuelos realizados por la aeronave entre el 5 de octubre de 2017 y el 8 de agosto de 2020. La información que aparece en la base de datos es una muestra de los viajes que hizo la aeronave, durante este tiempo de uso, con vuelos que tuvieron a Venezuela como origen o destino.

Durante el periodo escrutado, cinco grupos de poder fueron los que utilizaron el avión, con mayor regularidad y distintos propósitos: Pdvsa – Diosdado Cabello, la Cancillería – Jorge Arreaza, las Negociaciones en Barbados – hermanos Rodríguez, Citgo y el Ministerio de Defensa – Padrino López.

En el diagrama que se muestra a continuación, aparecen los cinco grupos formados por los 127 pasajeros que realizaron la mayor cantidad de vuelos, de un total de 133 pasajeros nombrados en la base de datos.

Cada pasajero está representado por un punto y cada línea conectando pares de puntos indica que esas personas viajaron juntas al menos una vez. Cuantas más veces coincidieron pares de pasajeros, más gruesa es la línea que las une, y más cerca se agrupan en el diagrama los puntos que representan a los pasajeros.

Así surgen grupos diferenciados por colores, que corresponden a los pasajeros que compartieron más vuelos y, por lo tanto, mantuvieron vínculos más estrechos entre sí por distintos motivos. También existen personas, representadas por puntos, que se encuentran en lugares intermedios entre dos o más grupos, sin pertenecer específicamente a alguno. Estos puntos representan, generalmente, a pilotos o tripulantes de cabina que prestaron servicio en distintos vuelos.

La clasificación en grupos permitió realizar un análisis cronológico de la participación de estos grupos de funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro que usaron el avión decomisado para asistir, por ejemplo, a reuniones relacionadas con los procesos de negociación en República Dominicana y Barbados, realizar visitas oficiales a países aliados o asistir a reuniones internacionales de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), entre otros eventos, que fueron aprovechados por grupos familiares y amigos, para conocer distintos puntos de la geografía mundial.

La base de datos registra 19 vuelos realizados por Manuel Quevedo. En 10 de ellos viajó junto a su esposa, María del Pilar Araujo de Quevedo y en otros 4 con su esposa y con su hijo, Manuel José Quevedo Araujo, simultáneamente.

Manuel Quevedo fue objeto de una medida administrativa el 15 de febrero de 2019 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Desde esa fecha y durante un poco más de cuatro meses, dejó de aparecer en los listados de pasajeros de seis vuelos en los que sí fueron registrados su esposa, dos pilotos y un acompañante habitual.

Esto ocurrió el 13 de marzo de 2019, cuando María del Pilar Araujo de Quevedo y cuatro personas más (entre acompañantes y tripulación) viajaron de Venezuela a Portugal. Luego, el 19 de marzo, regresaron a Venezuela partiendo desde Brasil. Esas fechas se enmarcan en torno al 18 de marzo, día en que Quevedo participó en la reunión del Comité Ministerial de Monitoreo Conjunto de la OPEP+ en Bakú, Azerbaiyán. El nombre de Manuel Quevedo, sin embargo, no aparece en los registros de esos vuelos.

El 19 de febrero de 2020, mientras Quevedo seguía al frente del ministerio, Nicolás Maduro declaró la “emergencia petrolera” y creó una comisión para reestructurar Pdvsa, liderada por Tareck El Aissami, acusado de narcotráfico por Estados Unidos y quien se mantiene hoy detenido en Venezuela al encabezar la trama de corrupción conocida como Pdvsa – Cripto. Un par de meses después, el 27 de abril de 2020, Quevedo fue reemplazado por El Aissami como ministro de Petróleo, y Asdrúbal Chávez como presidente de Pdvsa.

En el grupo rojo se identifica otro subgrupo de personas que en cuatro vuelos distintos viajaron junto a Manuel Quevedo, y que están vinculadas con Diosdado Cabello: su esposa, Marleny Contreras de Cabello, y dos de sus hijos, Daniella Cabello Contreras y Tito Cabello Contreras. Diosdado Cabello no aparece como pasajero en ninguno de los viajes.

Quevedo y Cabello son militares compañeros de la promoción de 1987 (Quevedo por parte de la Guardia Nacional y Cabello por parte del Ejército) y son cercanos desde entonces.

Marleny Contreras y su hijo Tito Cabello, junto a Quevedo, viajaron en el avión decomisado, en un vuelo que partió el 9 de noviembre de 2018 con destino a Cabo Verde, como primer tramo del vuelo del ministro hacia los Emiratos Árabes Unidos, donde se llevó a cabo la Exposición y Conferencia Internacional de Petróleo de Abu Dabi 2018 realizada entre el 12 y el 15 de noviembre. Mientras que Daniella y Tito Cabello viajaron junto a Quevedo –sin Marleny– en un vuelo que tuvo el avión partiendo de Venezuela con destino a Cabo Verde, el 30 de septiembre de 2019 y que llevó a Quevedo a Moscú, a la XXI Reunión Ministerial del Foro de Países Exportadores de Gas (GECF), que inició el 3 de octubre de ese año.

Ambos encuentros en los que participó Manuel Quevedo fueron reseñados en la página web y redes sociales de “Con El Mazo Dando”, el programa dirigido por Diosdado Cabello en Venezolana de Televisión, sin mencionar la asistencia de ninguno de sus familiares.

El grupo azul “Negociaciones”, está compuesto por 25 personas entre funcionarios gubernamentales, algunos de sus familiares y figuras de su entorno cercano que fueron pasajeros del avión para asistir, principalmente, a reuniones relacionadas con los procesos de negociación entre el oficialismo y la oposición en República Dominicana y Barbados, entre otros destinos.

Entre las personas pertenecientes a este grupo destacan la actual vicepresidenta de Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, quien presidió la Asamblea Nacional Constituyente entre agosto de 2017 y junio de 2018 y fue designada en la vicepresidencia a partir de junio de 2018; junto a su hermano, Jorge Rodríguez Gómez, quien fue ministro de Comunicación e Información entre noviembre de 2017 y septiembre de 2020. Delcy Rodríguez fue incluida en la lista de funcionarios con prohibición de viaje a territorio común por la Unión Europea el 25 de junio de 2018 y ambos hermanos fueron objeto de medidas por la OFAC el 25 de septiembre de 2018. En la base de datos Delcy Rodríguez aparece como pasajera en 6 vuelos, y Jorge Rodríguez en 10.

Los hermanos y personas de su entorno realizaron tres viajes entre Venezuela y República Dominicana, en el avión decomisado, los días 11, 14 y 31 de enero de 2018, en el contexto de las negociaciones con la oposición que para esa época se llevaban a cabo en Santo Domingo.

Delcy Rodríguez emprendió un viaje a bordo del avión decomisado, partiendo el 26 de junio hacia Brasil y reapareciendo el 29 de junio en Turquía, para consolidar lazos de cooperación bilateral, aprovechando la ocasión de la reciente reelección del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan.

President Erdoğan receives Venezuelan VP Gomez https://t.co/N80WfxYPTE pic.twitter.com/xStelcCAW4

— Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) June 29, 2018